直男在辣模IG貼文下留3字！女友氣瘋　知情人揭背後含義

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「這樣的行為真的很嚴重嗎」的文章表示，「我有一個女性朋友最近嘗試外拍，因此會在她個人的IG上發照片，昨天她發了一張尺度比較大一點的照片，之前的照片我幾乎都沒有留過言」，但原PO接著說「我因為跟他交情還算不錯，所以就留了一句『太辣了』」，沒想到原PO女友看到後氣瘋，連原PO都不見了，這讓原PO超疑惑「這樣真的很嚴重嗎...該如何跟女友和解...？」。
原PO也接著解釋「我自己的想法是，就只是一個還不錯的朋友拍的照片，留了一個『太辣了』也沒有多加評論，甚至跟那位朋友也是現實不會見面的關係，也不會因此有其他想法，平常跟女友討論一些網紅，女友也會一起討論，女友也很瞭解我對她很專情，但女友卻說我是直男想法」，此篇文章一發出後，引起大量網友熱烈討論，甚至更有知情人揭露背後含義，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「吃醋啊，哄一哄啦」、「先哄再嘗試溝通，哄得沒完沒了，一律建議分手」、「給人的觀感就像在汁妹啊，辣這個詞稱讚自己女友就夠了吧，為什麼要去稱讚別的女生」、「嚴不嚴重不是你說的，是你女友在意」、「女生都會很care啦，這真的死穴，不要再犯就好」。
甚至更有知情人點出女生背棄的背後含義，「女生的想法是這樣：如果你跟女友是公開的情侶，你這樣公開留言會顯得你女友輸給這位朋友，女人心中的競爭慾望就會被觸發，他生氣很正常」，「看美女照無可厚非，看到想留言博對方眼球就是另一回事了，辣就辣，留言幹嘛？希望吸引對方注意嗎？每個動作後面都有目的的，不就是想要取悅網美嗎？你是期待對方有什麼回應？」、「之前都你都沒留，現在一露你就留，難怪女友生氣」。（編輯：王柏文）