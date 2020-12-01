7歲妹自己點熊貓！一開門見「42位外送員」 真相糗大了
7歲妹自己點熊貓！一開門見「42位外送員」 真相糗大了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 12:58:59
美食外送平台近年崛起，民眾只要在家動動手指，美味佳餚就會送上門，其中幾個品牌包括foodpanda、UberEats也在全球多個國家都有提供服務。近日，就有一名菲律賓7歲的小女孩想要點炸雞來吃，沒想到餐點到達後，一開門卻讓她嚇到不行。
綜合外媒報導，一名7歲的小女孩於11月25日，想要使用熊貓外送服務點炸雞來與奶奶一同享用，等待外送員告知已經抵達時，她打開門卻看到家門口有42位熊貓外送員，讓她非常錯愕，整條巷子擠滿「粉紅人海」。原來，小女孩在點餐時，疑似遇上網路不穩及APP故障，一連按了好幾次點餐鍵，重複送出42筆一模一樣的訂單，小女孩得知必須支付7938比索（大約新台幣4715元）時，嚇得不知所措，所幸鄰居們知道這事情後，紛紛自掏腰包買下多餘的餐點，才讓這場烏龍劃下句點。而該消息，在臉書也引發不少當地網友討論「這在我家附近haha」、「幸好鄰居都給買下了」、「最後有被買下就好，還是別讓小女生動外送服務」、「有趣的慘痛經驗haha」、「鄰居真是有良心！」。（編輯：張嘉哲）