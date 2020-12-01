12萬冷氣費要員工攤　她求分期竟遭嗆「去台積電當苦力」

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12萬冷氣費要員工攤　她求分期竟遭嗆「去台積電當苦力」

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-01 16:22:13

▲馬修（Matthew Moulding）不僅常常回饋社會，對員工也是相當慷慨。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有位女網友爆料，因公司冷氣假日未關，老闆要求大家分攤電費，她希望分期付款卻遭嗆。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
台灣氣候悶熱，即便不是夏天，在某些室內場所仍需要開冷氣，冷氣費用往往成為電費支出大宗。而有位女網友透露，公司因為冷氣在假日未關，老闆認為是全體員工的責任，要求大家分攤電費。結果原PO表達希望分期付款，卻遭老闆狠嗆「有意見是嗎」、「繳不出來就去可以加班的公司，像台積電」等冷言冷語，讓她氣得決定提離職。
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原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，感慨「用自身經歷來警惕大家...找工作要慎選」。隨後原PO分享自己的故事，由於公司冷氣在假日未關，老闆根據電費1期12萬，算出所有員工必須繳交500元，分攤費用補貼公司損失。
原PO強調，員工規章並未說明冷氣未關閉大家都要受處罰，且冷氣關閉的方法是老闆兒子教給新人的，於是原PO去找老闆協調，希望能夠分期繳交，並說明自己這個月要繳學貸、車貸、車禍、醫藥費等，實在已經入不敷出。

但老闆卻狠嗆原PO對「繳費很有意見是嗎？」、「繳不出來就去可以加班的公司，用勞力賺錢。像台積電他們看起來高薪，假日加班都沒錢，你們要去做那種苦力就去，一輩子靠體力賺錢，看你們能做多久」。老闆的酸言酸語讓原PO受不了，憤而提出離職。原PO強調不是繳交金額多寡的問題，而是老闆的態度讓人心寒。
▲網友分享離職單，證明自己確實是因為冷氣費用$500和老闆鬧得不愉快。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書社團）
▲網友分享離職單，證明自己確實是因為冷氣費用$500和老闆鬧得不愉快。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書社團）
原PO還附上離職手續單，單上載明離職原因是「繳不起$500」。網友紛紛替原PO抱不平，在底下留言回覆說「好爛的老闆」、「台積電加班沒薪水？聽誰唬爛的」、「很多老闆都沒有承擔風險的肩膀」、「連冷氣錢都出不起的老闆，還是早點換一換」、「第一次聽到公司冷氣費要員工出的」。（編輯：倪浩軒）
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