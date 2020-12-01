她心動想簽約！房東喊「等等」秒租大咖房客 網曝黑話術
她心動想簽約！房東喊「等等」秒租大咖房客 網曝黑話術
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 16:37:29
不少人為了工作或學業離鄉背井，於其他縣市租屋，努力為未來打拼。不過，就有一名女網友指出，自己近期對一間租屋感到心動，當下就想簽約、付訂金，沒想到房東急喊讓她等等，結果原PO一回到家後，就被通知已被「大咖房客」租走了。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示因近期租屋簽約即將到期，於是開始邊找房邊整理家裡的生活。近日她找到了一間符合期望的租屋處，本想在看房當下與房東立即簽約，沒想到對方卻坦言「等下還有一組從台北來的要去聯發科上班」。讓原PO更心碎的是，等她測量好家中的家具尺寸後，準備詢問房東簽約的事情，沒想到對方已和聯發科的房客簽約。原PO也在留言區透露，她本想在看房時立馬給房東租屋訂金，但對方一直推託希望原PO下班再來簽約，她也無奈大嘆「租屋心好累」。貼文一曝光後，就引來不少網友留言，「房東那樣講完後就該有準備是被當備胎了QQ，給你拍拍」、「跟發哥是不是馬上給無關，是房東聽到發哥就嗨了」、「他就是想租給發哥又怕發哥不要他，才說那個謊言騙你的，錯過一個好房間，但躲過一個爛房東」、「房東傻傻的，聯發科的根本不會租多久」、「這種沒有想租給你的，就算硬要，之後也會麻煩」。（編輯：陳雅雲）