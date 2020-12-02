房市／高雄市區越貴　仁武買氣越好　透天搶手

我是廣告 請繼續往下閱讀
「市區房價越貴，仁武買氣越好！」住商不動產仁武店協理劉麗香認為，仁武移轉棟數成長幅度在各區中一枝獨秀，主要原因是房價相對親民，尤其南部人喜歡住透天，但市區透天價格幾乎難以負擔，至於仁武目前行情，雖視地點和坪數略有不同，不過大致上，臨街的全新透天車墅約1500至1600萬，集合式社區型透天約800至1000萬，仍較市區親民，能夠吸引許多工作地點在北高雄的自住客買進，尤其大灣國中、登發國小周邊，指名度都頗高。
但劉麗香也表示，仁武的透天價格也有漲勢，且因土地價格也越來越貴，目前重劃區內推案漸漸轉變為以大樓為主。此外，日前高雄市府宣布仁武產業園區正式動工，將可創造逾6000個工作機會，該園區一旦完工，居住需求勢必提高，交易價量可能再有一波帶動。
信義房屋明誠鼎山店店長孫再生也指出，南台灣產業發展在南科作為發動引擎的帶動下，吸引許多廠商到台南、高雄設廠或擴廠，仁武未來還會有產業園區，可望持續帶動人口移入，對於仁武以及相近的三民區鼎山生活圈、楠梓等地房市，都將有所挹注。
根據信義房屋統計實價登錄資料，今年前三季仁武交易量以透天最多，逾700件，大樓、華廈交易量則約為透天一半。