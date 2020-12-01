買車男要女友平分車貸！喊話「生活AA制」　網愣：不對吧

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買車男要女友平分車貸！喊話「生活AA制」　網愣：不對吧

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-01 17:55:52

▲有網友在 PTT 八卦版好奇詢問，住台北是否真的可以不需要買車？貼文立刻引發兩派論戰。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有位男網友透露自己想買車希望女友一起平分車貸，卻不知道如何開口，引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
現代人在感情上強調平等，因此很多情侶、夫妻會實施費用雙方平均分攤的「AA制」。但是AA制代表什麼都可以跟對方要錢嗎？有位男網友透露自己想要買車，但不知道該如何和女友開口要求「平分車貸」，男網友認為因為平常雙方就是AA制，且買車後也會載女友，因此應該要跟她「收一半的車價吧？」文章引發熱議，但多數人都吐槽原PO的邏輯不大對。
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有位男網友在PTT發文，透露女友常抱怨騎機車載她很危險還要風吹日曬，且戴安全帽又會壓塌頭髮。再加上原PO自己最近到了新公司需要到處跑客戶，因此動念想買輛進口小車代步。
▲網友買車想要女友平分車貸，但又不知該如何開口。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友買車想要女友平分車貸，但又不知該如何開口。（圖／翻攝自批踢踢）
原PO和女友已經挑選好心儀的車款，但問題是原PO 不知道如何開口要求女友平分車貸。原PO表示，平常相處就是AA制，像是房租、日用品、吃飯都會平分。因此根據AA制的原則，「應該要跟她收一半的車價吧？」但原PO也困擾「怎麼開口才不會讓她覺得我很摳？」最後並強調，兩人是有結婚規劃的。

不過，雖然原PO強調有結婚規劃，但絕大多數網友還是不認為買車也能被當作AA制的一部分，紛紛留言吐槽說「共同持有再叫人家幫平分車貸吧」、「先結婚再說」、「平分燃料稅油費停車費，我覺得有道理，但平分車貸好像不太對勁」、「登記共有再說，不然平分車貸變你的資產？」、「登記在你的名下是有啥立場要人幫付」、「還沒結婚就是沒結婚，自己有需要還是自己付吧」。
另外也有網友從兩人相處的角度給出建議，「以後結婚生小孩更難AA喔，你用車比較多卻要人家出一半，女生也會傻眼吧！我結婚前是AA，但婚後生小孩都是誰有錢就先墊了，也不會跟對方討，另外我老公買車自己全額出，然後掛我名下喔，你若真的想跟女友結婚就好好思考一下吧」、「雙方都願意為了對方多付出一點，且也都互相感受到這份心意才是最理想的狀況」、「人與人最重要是互相」。（編輯：倪浩軒）
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