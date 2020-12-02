房市／小家庭該買幾坪房？一家四口室內至少20坪

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房市／小家庭該買幾坪房？一家四口室內至少20坪

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-12-02 18:30:00

房價高漲
▲房價高漲，預算有限下，購屋必須精打細算。（圖／NOWnews資料照片）
買房是許多人的共同心願，偏偏房價逐年漲，薪水未必跟得上，較低總價的小坪數住宅應運而生。不過，對於一家三口或四口的小家庭來說，要在有限預算下買到居住空間合宜的窩，也頗有難度。專家建議，以一家四口家庭為例，子女年幼、同性別的前提下，至少應買到室內20坪左右2房，若子女年齡較長甚至不同性別，則至少需室內25坪左右3房，較能確保居住品質。
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大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，以一家四口家庭來說，預算抓得最緊繃的狀況下，如果小孩仍年幼且相同性別，至少應買室內20坪的物件，通常該坪數會規劃為2房1廳1衛格局，而以公設比30%計算，權狀坪數約28坪左右。
若是孩子年齡較長，需要個人空間，或是不同性別，通常建議至少應買室內25坪的3房物件，但因通常3房會搭配2衛浴，室內25坪仍會顯得有些擁擠，因此郎美囡建議，若要再舒適一些，室內27至28坪會更適合，以公設比30%來算，權狀約35坪以上。需要注意的是，無論室內20坪2房或25坪左右3房，大約是確保一家四口能擁有「正常大小」的房間，未必會有餐廳的空間。

郎美囡也提醒，高房價壓力下，越來越多建商推出「2+1房」產品，雖然總價誘因大，但通常多隔出的1房坪數特別小，床架、衣櫃或許得另外訂做，甚至廚房廚具尺寸、放不放得下冰箱，也都須格外注意。尤其許多預售屋主打「2+1房」，樣品屋的家具尺寸卻是經特別訂製，乍看之下沒問題，建議購屋族賞屋時攜帶簡便的捲尺測量看看，以免日後房間或廚房放不下正常大小的傢俱。
信義房屋南港重劃店專案經理車匡願則表示，通常若是一家三口小家庭，室內15至18坪小2房仍可擠得下，但若是一家四口，建議買2+1房，或最好直接買3房。不過，現今房價壓力大，預算限制下，建議買方先求有再求好，可先從蛋白區買起，以時間換取空間，日後再小換大；若堅持要買在蛋黃區，則勢必得在居住空間或屋齡上有所將就。
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