天象不妙！印度神童再預言「巨大災難」：疫苗恐出問題
天象不妙！印度神童再預言「巨大災難」：疫苗恐出問題
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 20:02:57｜update2020-12-01 20:09:23
印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）先前曾精準預言新冠肺炎疫情爆發，受到媒體大肆報導，知名度也因此暴增。近期他在最新影片中表示，土星與木星將於12月20日左右相會，這不僅是800年來木星和土星距離最近的一次，更可能對地球造成嚴重影響，其中包括新冠疫苗恐出現問題。
阿南德11月7日發布最新影片，他透露木星將在11月下旬進入摩羯座，12月19至28日這段期間與土星相會，阿南德解釋，這種情況恐會對地球帶來負面影響，其中包括戰爭、免疫力崩潰、第二波新冠肺炎疫情、經濟崩潰等，甚至新冠肺炎疫苗恐會產生問題。阿南德影片中也強調，他並非反對疫苗，而是反對各政府和藥廠倉促研發與使用疫苗。此外阿南德也提及，多行星相合的災難將在2021年2月前陸續發生，得到2021年11月木星離開土星與摩羯座，進入水瓶座後，情況才會慢慢轉好。最後，阿南德亦給出幾個趨吉避凶的建議，包括增強免疫力、停止錯誤治療、對神的信仰、理財和投資黃金及土地、傳遞正面情緒、注意心理健康和走進大自然。
印度神童阿南德於2019年曾運用占星術預言，2020年將有疫情、戰爭和全球股市大跌等大事件發生，這些事情逐漸獲得驗證，讓其受到外界矚目。2020年5月時，阿南德又預言今年國際局勢緊張，世界多處恐爆發戰爭，隨後中印邊境爆發軍事衝突，南北韓關係也變得緊張，美國、伊朗之間的局勢更是不斷惡化。
不僅如此，阿南德曾預言今年12月將有一場大災難降臨，並將持續到2021年3月底，程度比新冠肺炎疫情更為嚴重。不過針對預言，阿南德曾表示「我不希望人們因為我的預言恐慌，希望這場災難性的疫情能夠盡快結束」，並認為「人類必須停止屠殺動物及危害大自然，否則將面臨地球的懲罰」。（編輯：陳雅雲）
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