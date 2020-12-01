男帶妹子爽吃宵夜！下秒竟被「扯頭髮」 原因曝光網怒了
男帶妹子爽吃宵夜！下秒竟被「扯頭髮」 原因曝光網怒了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 21:36:56
酒品差的人常常給別人帶來許多困擾，近日，大陸一名男子就在半夜帶了3名美女吃宵夜，沒想到隔壁的醉漢突然抓住他的頭髮暴扯，下秒更一度對他拳打腳踢，而這名醉漢被逮捕後，竟聲稱是嫉妒男子帶美女吃飯，才會上前動手，誇張行徑也引起網友撻伐。
綜合陸媒報導，山東德州一名張姓男子在半夜帶了三位美女到燒烤店吃宵夜，沒想到吃到一半，被隔壁一名酒醉的男子揪住頭髮，這期間更是用力拉扯男子的頭髮，甚至對他拳打腳踢，最後不幸被扯下一小撮頭髮。報導指出，這名喝醉的男子被逮後，竟聲稱他是嫉妒男子帶妹吃飯，加上酒醉後情緒失控，才忍不住上前暴打對方，目前已被行政拘留。
許多大陸的網友看完影片也紛紛回應，「這種酒品差的人，是個女的都不會跟他吃飯」、「難怪會忌妒，這樣那個女生敢跟你喝酒、吃飯」、「這就是單身狗的暴擊」、「跟女生吃飯也能被打？」、「這就是你一個都沒有的原因啊」、「這酒品真的是糟糕阿」、「出來吃飯也被打，太衰了吧」。另外，也有眼尖網友發現男子被抓頭髮前，還沒忘記把筷子夾的菜吃完，「筷子夾的菜，安全放入口中」、「挨打的小兄弟被拽著頭髮了，還是把那一口吃的趕緊塞嘴裡了，出來吃個飯還要遇到這種事也太倒霉了…」、「被打還不忘吃一口」。（編輯：許智超）