前主管猛傳LINE談公事！他猶豫想幫忙　眾曝後果：會被陰

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除此之外，原PO也透露自己離職後，想將前公司的同事、主管以及群組通通退出、封鎖，但友人聽聞卻勸誡他「這樣不好」，還警告「如果有人去業界打聽，會被說得很難聽」。面對這樣兩難的情況，就讓原PO好奇發問「但這樣聯絡人不就一堆人嗎？應該要斷捨離一下啊？」
問題一曝光後，就引來網友討論，其中不少過來人認為不用理會是沒有問題的，「人都走了還交接個什麼，交接是在職就要做的吧」、「看你想不想接電話而已，論義務你不用去處理」、「為什麼要去？雇傭關係已經結束」、「交接是離職前的事情，回去不只車馬費，你這樣算是外部顧問，要多收顧問費」。
甚至還有鄉民勸誡，「有些業務機密你回去反而有問題」、「離職你憑什麼進去人家公司，小心被陰」、「不要去，小心吃官司」、「離職前不就交接都簽名了還交接什麼阿？沒這回事好嗎」、「遇到一些機密問題反而麻煩吧？不要去比較好」、「有些有牽涉到保密耶，不知道詳情，但自己要想清楚」。
不過也有人認為是否協助幫忙，還是能看雙方交情做決定，直言「看交情吧，如果很熟，問一些東西還行～」、「去看交情阿！但還要你回公司就太過分了吧」、「看交情，要回去處理除了交情可能還要請一頓」、「私交好的都會盡量幫忙，沒私交或有仇的都直接回不清楚」。（編輯：陳雅雲）