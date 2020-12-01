前主管猛傳LINE談公事！他猶豫想幫忙　眾曝後果：會被陰

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前主管猛傳LINE談公事！他猶豫想幫忙　眾曝後果：會被陰

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-01 20:52:31

傳訊
▲一名網友指出，自己離職後前主管不斷傳訊詢問工作交接的問題，他心生封鎖的念頭，最終卻被友人勸退。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
現代科技發達，不少人不論是聯絡公事或閒聊談天，都會利用社群軟體進行交談。不過，就有網友指出，自己離職後前主管卻不斷詢問他工作交接的事，讓他產生想封鎖對方的念頭，但卻被友人勸誡「這樣不好」，而讓他十分疑惑。對此，就有過來人分析可能後果，狂勸原PO若想回去幫忙必須「小心被陰」！
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原PO於PTT八卦板上發文，表示自己離職後，前主管仍不斷透過LINE傳訊、打電話詢問工作交接的事，讓他納悶提問「現在也在找新工作，如果要回去公司處理交接的事，可以要求對方給車馬費嗎？」
除此之外，原PO也透露自己離職後，想將前公司的同事、主管以及群組通通退出、封鎖，但友人聽聞卻勸誡他「這樣不好」，還警告「如果有人去業界打聽，會被說得很難聽」。面對這樣兩難的情況，就讓原PO好奇發問「但這樣聯絡人不就一堆人嗎？應該要斷捨離一下啊？」

▲原PO指出，離職後前主管卻瘋狂傳訊詢問交接工作的事。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出，離職後前主管卻瘋狂傳訊詢問交接工作的事。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來網友討論，其中不少過來人認為不用理會是沒有問題的，「人都走了還交接個什麼，交接是在職就要做的吧」、「看你想不想接電話而已，論義務你不用去處理」、「為什麼要去？雇傭關係已經結束」、「交接是離職前的事情，回去不只車馬費，你這樣算是外部顧問，要多收顧問費」。

甚至還有鄉民勸誡，「有些業務機密你回去反而有問題」、「離職你憑什麼進去人家公司，小心被陰」、「不要去，小心吃官司」、「離職前不就交接都簽名了還交接什麼阿？沒這回事好嗎」、「遇到一些機密問題反而麻煩吧？不要去比較好」、「有些有牽涉到保密耶，不知道詳情，但自己要想清楚」。
不過也有人認為是否協助幫忙，還是能看雙方交情做決定，直言「看交情吧，如果很熟，問一些東西還行～」、「去看交情阿！但還要你回公司就太過分了吧」、「看交情，要回去處理除了交情可能還要請一頓」、「私交好的都會盡量幫忙，沒私交或有仇的都直接回不清楚」。（編輯：陳雅雲）
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