天降橫財！漁民拾獲百斤「龍涎香」　爽賺9千萬扭轉人生

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天降橫財！漁民拾獲百斤「龍涎香」　爽賺9千萬扭轉人生

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-01 21:19:13

▲泰國一位漁民在沙灘邊幸運撿到巨大龍涎香。（圖／翻攝自Viral Press）
▲泰國一位漁民在沙灘邊幸運撿到巨大龍涎香。（圖／翻攝自Viral Press）
真是太幸運了！泰國一位漁民日前在沙灘上拾獲重達百公斤的龍涎香，目前已有商人與之聯繫，聲稱若檢驗確定是最高品級的龍涎香，願意付出每公斤96萬泰銖（約90.4萬新台幣）的價格買下，原本月收入不到2萬新台幣的漁民，可望一夕致富扭轉人生。
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根據《太陽報》報導，這位幸運漁民是來自泰國那空是貪瑪叻府（Nakhon Si Thammarat）的蘇萬那桑（Naris Suwannasang），他日前在沙灘上偶然看見有幾塊像是石頭的物體被海浪打上岸，他當場就覺得很像是龍涎香，趕緊找來家人一起將其搬回家。
▲泰國一位漁民在沙灘邊幸運撿到巨大龍涎香。（圖／翻攝自Viral
▲泰國一位漁民在沙灘邊幸運撿到巨大龍涎香。（圖／翻攝自Viral Press）
龍涎香又被稱做「海洋寶藏」、「浮金」，因為能發出持久香氣，自古就被視作珍寶，常見於宮廷當作香料或藥物，近年各地也時有所聞漁民在海邊幸運撿到龍涎香因而致富。
蘇萬那桑表示，自己用打火機燒了撿回來的龍涎香，確實有聞到獨特的麝香味，但仍需交由專家鑑定。蘇萬那桑也透露，已經有商人與自己聯繫，對方承諾若專家認證這是最高品質的龍涎香，願意以每公斤96萬泰銖、約90.4萬新台幣的價格收購，而蘇萬那桑每月捕魚的收入還不到新台幣2萬元。蘇萬那桑告訴當地媒體，目前除了等待專家鑑定外，還打算去警局報案，免得有小偷在這段時間來偷走這關係他後半人生的龍涎香。（編輯：倪浩軒）
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