爸媽買20年儲蓄險！他一看「金額」哭喊被騙 內行秒打臉
爸媽買20年儲蓄險！他一看「金額」哭喊被騙 內行秒打臉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 23:01:36
有些人投資走保守路線，會選擇購買儲蓄險。近日，就有網友分享，他無意間看到爸媽20年前的保單，買了一堆儲蓄險，一年竟然要幾十萬，讓他忍不住懷疑爸媽被騙了，但貼文一出卻打臉，許多網友都認為「他根本賺到」。
原PO在《PTT》表示，他在無意間看到了爸媽20年前的保單，沒想到他們買一堆儲蓄險，一年竟然要幾十萬，讓他忍不住說「差點吐血」，也同時質疑爸媽是不是被郵局跟保險業務騙了。他接著指出，這些錢當初拿來買房，說不定都能買得起兩棟房，現在就能靠收租過生活了，「買儲畜險是不是很笨啊？20年後，看著到期只有幾百萬的我，本來能爽當包租公的」。
許多網友也紛紛回應，「你爸媽當年All in台積電，早就財富自由」、「這種事本來就是風險賭注」、「買儲蓄險就比較低風險的資產配置方式」、「早知道最貴，千金難買早知道」、「也許那些錢沒買保險現在都賠光了」、「儲蓄險業務員爽爽抽成」、「想一想還覺得真虧」。不過，內行的網友卻認為，二十年前的利率比現在高很多，其實原PO是賺到的，「不見得喔！那年代儲蓄險利息很高」、「儲蓄險明明就不錯」、「有20年前的儲蓄險，爽都來不及了」、「那年代利率可高了」、「以前儲蓄險很不錯的」、「以前還有4%多的年金險，你是不是誤會什麼了，買到都超級賺的」。（編輯：許智超）