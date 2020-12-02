NOW早報／小額發票不發獎金惹議！財政部「改口」了

政策轉彎！小額發票不發獎金惹爭議 財政部「不修法了」

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為防堵民眾利用大量小額消費發票，蓄意套領統一發票中獎獎金，財政部原本研議一定金額以下小額消費不予給獎的可行性，不過，為避免影響一般民眾正常小額消費兌獎權益，財政部在審慎評估且尊重民意後，昨（1）日改口在不修法的前提下，將加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，以維護民眾兌獎權益。

▲為避免影響民眾小額消費兌獎權益，財政部在審慎評估後，決定在不修法之前提下，加強查核故意不當套領發票中獎獎金案件，維護民眾兌獎權益。（圖／NOWnews資料照）

今日天氣／東北季風影響！北台灣濕涼 中南部溫差大

今（2）天天氣和昨天相當類似，持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有降雨機會，不過水氣減少，降雨情形和昨天相比較為緩和，但基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區仍有局部大雨發生的機率，請多加留意，至於新竹以南則維持多雲到晴的天氣；預測氣溫方面，各地夜晚清晨低溫約17至19度，白天高溫在北部東北部僅20至22度，花東地區約24、25度，中南部高溫可達27、28度，中南部日夜溫差及南來北往的溫差較大，請留意溫度變化適時增減衣物。





批蔡政府強渡關山進口萊豬 柯文哲：民進黨一黨「偉大」





距離開放含有萊克多巴胺的美豬進口，僅剩下1個月時間。不過，至今執政當局並未提出相關配套措施，也讓社會各界批評聲浪不斷。對此，台北市長柯文哲昨（1）天下午，進入議會拜會各個委員會前，面對媒體詢問有關萊豬議題，柯文哲強調，蔡政府連「最卑微的」自由選擇的權利都不給，已經從「一黨獨大」蠻橫到「一黨偉大」的地步。



▲柯文哲1日進議會拜會各個委員會時，被問到即將開放的萊豬，他強調，民進黨已從一黨獨大蠻橫到「一黨偉大」的程度。（圖／記者丁上程攝,2020.12.1）

王浩宇稱美牛全是萊牛 罷王總部：舉報違反食安及社維法





罷王總部昨（1）日發出新聞稿表示，即將在明（2021）年1月16日面臨罷免投票的桃園市議員王浩宇，近來言論依舊沒有收斂的跡象，除了在臉書上貼文稱在美國飼養的牛全都有吃瘦肉精，還具體指名家樂福所販售的牛肉含有瘦肉精。罷王總部表示，此舉引發民眾恐慌，家樂福總公司也在官方臉書粉專刊出聲明，並提出檢驗報告證明自家所販售的牛肉未含有瘦肉精。



▲王浩宇在臉書表示，「美國牛肉全部都在飼養過程中有使用萊克多巴胺，大家本來就應該認清這個事實，美豬的思考，也應該跟美國牛肉一樣。（圖／罷王總部提供）

都是這件事害的！IU自爆20歲就有嚴重「失眠症」





南韓歌手IU（李知恩）在15歲出道，擁有清新可愛外表和迷人歌聲，更獲得「國民妹妹」的稱號，不但在樂壇得到很好的成績，同時向演員方面發展，也得到不少觀眾支持，不過，她近日接受《GQ KOREA》專訪時卻提到，從20歲開始就患有嚴重失眠症，病情在秋天和換季時會較嚴重，像是夏天可以睡得好，但一到冬天就睡不著，不管怎麼努力運動跟曬太陽都沒用，很難有睡意。





IU更透露，自己後來去就醫才得知，睡不著的原因是因為警戒心太強，她坦承，由於自己20歲便開始走紅，太早成名導致精神過於緊繃，且突然工作量大增，經常一睡醒就要工作，所以不敢睡得太深，怕會醒不過來影響到工作，漸漸地，失眠問題也越來越嚴重，即使就醫仍無法根治。



▲韓國知名女星李知恩（IU）。（圖／翻攝 IG ）

12萬冷氣費要員工攤 她求分期竟遭嗆「去台積電當苦力」





台灣氣候悶熱，即便不是夏天，在某些室內場所仍需要開冷氣，冷氣費用往往成為電費支出大宗。而有位女網友透露，公司因為冷氣在假日未關，老闆認為是全體員工的責任，要求大家分攤電費。結果原PO表達希望分期付款，卻遭老闆狠嗆「有意見是嗎」、「繳不出來就去可以加班的公司，像台積電」等冷言冷語，讓她氣得決定提離職。（編輯：許苡晴）