警察私訊八大業者！妻子見「對話紀錄」秒爆氣：誰會信呢
警察私訊八大業者！妻子見「對話紀錄」秒爆氣：誰會信呢
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 00:17:25
婚姻是一輩子的終身大事，夫妻兩人若想和睦相處，相互信任是不可或缺的，但如何維持也是要靠雙方努力的。近日，就有網友抱怨，警察丈夫最近會私訊八大業者，詢問有沒有小姐照，雖然知道這是他的工作，但還是忍不住懷疑「真的還把持得住嗎？」貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，因為她的老公是警察，所以常常需要接觸八大行業的人，也會到特種行業地區聊天，順便抓通緝犯，但這行為也不免讓她感到擔心，而原PO最近突然發現，老公竟然私訊八大業者說「哦～想說要問你有沒有年輕不錯的小姐照片」，這讓她感到非常焦慮。原PO指出，即使當面對質，老公也只會以「問問開玩笑，工作嘛，聊聊天」的方式回應，再加上老公所屬單位其實不需要這麼多的績效，更不需要跨區執行勤務，因此讓她不知道該怎麼面對，也曾為了這個跟老公爭執很多次，「如果是大家會怎麼想？是我想太多嗎？」
許多網友也紛紛回應，「對話真的不單純」、「正妹照片網路上隨便找都一大堆，特地要是要幹嘛？」、「感覺怪怪的呢」、「有句話說：不是不會，只是沒機會。無論男女其實都一樣」、「還是自己注意一點吧」、「這是信任問題了」、「感覺就很不單純阿」。不過，也有網友幫老公說話，「人家辛苦釣魚一下子被妳破壞了」、「人家辦案就是要套話…不然怎麼上鉤，真的是」、「這行業很多時候身不由己，妳不信就離婚吧！然後，不得跨區是明面上的，實際上要抓常常都需要跨區」。（編輯：許智超）