碩畢生爽進公股銀行！嫌當櫃員太浪費　網揭真相：爽到炸

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碩畢生爽進公股銀行！嫌當櫃員太浪費　網揭真相：爽到炸

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-01 23:46:02｜update2020-12-01 23:46:14

▲為何銀行都「 3 點半打烊」？知情人曝行員隱藏版工作內容。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自爆怨公社）
▲有網友指出，友人碩士畢業後就考進了公股銀行，之後卻被分發到分行當櫃員，讓他納悶「這樣是不是浪費人才」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自爆怨公社）
金融與保險業通常被外界視為「金飯碗」，每到畢業季都會吸引不少新鮮人爭取工作機會。不過，就有網友指出，友人碩士畢業後，考進了公股銀行，卻被分發到分行當櫃員，讓他納悶「這樣是不是浪費人才」。然而，許多內行人反而打臉直呼「你才會懷念櫃員的單純」。
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原PO於PTT八卦板上發文，表示友人從某國立大學風險管理與保險系碩士班畢業，近期考進了公股銀行，他指出對方「以為自己可以一展長才，前程如花似錦」，沒想到一開始就被分發到分行當櫃員，這就讓原PO納悶提問「這樣是不是浪費人才」。
▲原PO指出，友人碩士畢業後，幸運進入公股銀行，卻被分發到分行當櫃員。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出，友人碩士畢業後，幸運進入公股銀行，卻被分發到分行當櫃員。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，隨即引來內行人反駁直呼，「等往上爬壓力大的時候，你才會懷念櫃員的單純」、「一開始都是坐櫃台啦！沒叫你賣保單就不錯了」、「沒叫你去當理專就不錯了」、「某家金融機構董事長也說是從公股銀行的辦事員做起啊加油」；還有網友曝光用意，「從基層歷練起，不然以後什麼都不懂，吃不了苦就辭職」、「櫃員當過才知道銀行會發生什麼事啊」。
甚至還有過來人分享經歷，直言「一看就知道你外行，碩士會讀書證照考滿，每二年升一等，之後考專員，因為在分行待過有實務經驗，加上會讀書，襄理必上，再到海外待個幾年過個水，調回總行當科長，等考經理。因為待過海外一下就當上經理了！爽得很」。（編輯：陳雅雲）
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