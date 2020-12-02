伯母突勸別再放自拍照！「原因」曝她大翻白眼　萬人氣炸

隨著科技日新月異，「臉書」成為許多人每日必用的社群媒體之一，不少長輩也跟上潮流，使得年輕人的一舉一動如被監視般。然而，近日有女網友就透露，親戚「阿摁」日前突然傳訊勸她「不要再放自拍照」，不過，原因卻讓她傻眼，不禁翻白眼直呼「到底是甘妳（屁事）？」對此，多達1.5萬名網友也全氣炸，一致認為「阿摁」的行為根本是住海邊。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》中貼出一張對話截圖，內容可見，原PO伯母先是連打了兩通電話給她，接著便用長輩口吻傳訊直說，「阿摁（即伯母）跟你來奉勸，臉書『不要一直放自己的照片』，多放一點佛弟子的文章，勸人為善」，甚至還表示「一直放自己的照片沒有意義」，讓原PO看後相當傻眼，直呼「真的很討厭老古板的遠房親戚，到底是甘妳？」同時更怒嗆「欠封鎖的老太婆」。

而網友看後也全氣炸，紛紛留言「好誇張的老人欸！封鎖吧」「我身旁也是有一堆人會管你臉書放什麼照片」、「白目，最討厭這種人」、「管天管地，就是不管管自己，她的人生真的沒有意義」、「真正是甲霸休營（吃飽太閒），這種人直接封鎖」、「管真寬欸...住海邊膩？」「她還好嗎...！勸善？但她言行一點都不善啊...」「阿摁～不要用智慧型手機...快去誦經」。（編輯：許苡晴）