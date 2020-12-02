選出最有感覺的牌　測「年運交叉口」你的人生有何轉變？

人生就像心電圖一樣，有高有低，而目前正處於2020、2021年運交叉口的你，人生又會迎來什麽重大轉變呢？快跟著知名命理老師艾菲爾一起來做個未來心測吧！

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請在上面五張牌中，選出一張你最有感覺的牌，答案將分析出年運交接之時，你的人生將有何重大轉變？

結果分析





答案A、冰雪妖獸





年運交接之時，你的人生會發生反轉，有個巨大改變即將降臨。你過去習以為常的生活模式有可能會被打破，也許是工作上有出差外派的機會，或是調職到別的城市，也可能是放棄原本割捨不下的舊愛，或終於與不適合的對象說再見等。另外，創業者有望迎來事業轉型、擺脫舊模式，這些改變是巨大的，且會影響到你未來的人生。





也許剛開始，你會對這個新轉變感到痛苦、無法適應，但只要方向是對的，那麼，這個轉變絕對會為你帶來極大利益，所以千萬不要害怕面對，你會如浴火後的鳳凰，獲得重生。





答案B、海中人魚





年運交接之時，你的人生會像久旱逢甘霖後般，非常順遂、如魚得水。之前困住你的各種枷鎖，不管是愛情、工作、生活、金錢或是家人過高的期盼、自己給自己的壓力等，全都會瓦解，讓你越來越順心，就像潺潺流水般不斷前行，就算有阻礙也能順利繞過。





最重要的是，你會獲得滿滿正能量，只要善用這波正能量，去幫助身邊需要的人，無論是家人、朋友、同事、情人，他們都有可能因為你的提點，而擺脫煩惱，變得更好，所以不要小看自己了，多多關心身邊的人，你能為他們帶來極大的幫助與能量。



▲選出一張你最有感覺的牌，答案將分析出年運交接之時，你的人生將有何重大轉變？（示意圖／取自pixabay）

答案C、紅花火鶴





年運交接之時，你的人生會迎來一場重大收穫，而這收穫與「人」有關。也許總覺得沒人懂自己的你，會因緣際會下認識一個知己好友，讓你終於有自己的閨蜜，不用羨慕別人的友情，或是事業上有新同事、新領導降臨，你與他在工作上非常契合，他也很欣賞你，你有機會透過他的幫助、提拔，在目前的職位中更上一層樓！





而最讓人期待的就是愛情了，單身者可以如願脫單；有伴者與對象甜蜜步入禮堂，或是與伴侶順利懷孕、迎來新生命。因此在此時的年運交叉口，好好把握與每個人的相處與往來，也許他是徹底改變你人生的那個人呢！





答案D、大地之母





你目前正處在人生的交叉口、迷茫期，可能是剛畢業、剛離職、在幾份工作間猶豫不決，或剛好面臨人生關卡，讓你猶豫是否該繼續現在的生活，或是根本對未來毫無頭緒，不知道五年、十年後的自己要幹嘛...此時的你就像闖入一座迷霧森林，惶惶然找不到出口。





而這張牌告訴你，就算是在迷霧黑暗中，這也只是人生的一個過程，不是每個人都一定要有夢想、有目標，為了別人的幾句話，就否定自己的人生，那樣只是為別人而活。年運交接之時，是你在為你的人生醞釀、儲存能量，不必太害怕目前的困境與茫然，只要繼續往前走，你就能找到出口。





答案E、可愛企鵝





年運交接之時，你會擺脫過去的迷惘，找到自己的人生目標。之前你苦於尋找自我優勢、未來發展，也曾困惑徬徨，甚至無端地討厭自己及這一切，但現在起到年底前，你會遇到生命中的貴人，他將指引並提點你該怎麽做，找到自己的優勢與專長，讓你以全新的角度面對未來，甚至幫助你找到新工作。當然你也不會愧對他的苦心，你會迅速融入新工作、得心應手，甚至超常發揮，讓領導跟上司對你讚不絕口，而你也終於找到自己的人生新目標。（編輯：許苡晴）

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