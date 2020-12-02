羅志祥「空中泳池」遭喊卡！實體照曝光 網氣炸：太扯了
羅志祥「空中泳池」遭喊卡！實體照曝光 網氣炸：太扯了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 10:24:40
小豬羅志祥今年4月與周揚青鬧分手，被控訴劈腿，演藝形象重創，未料，近日又被爆出在2年前購入的豪宅頂樓，違規加蓋露天游泳池，昨（1）日被台北市建管處認定違建，限期一個月內拆除，而其泳池照在網路上也被熱議，但也有網友討論「為什麼不能蓋啊？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「最近小豬被爆什麼頂樓蓋泳池，又吵鬧了一波，阿一堆飯店不是也有無邊際游泳池嗎？這有什麼好吵的，是不是鄉民們都是看人開砲，如果今天不是小豬蓋就沒事？」貼文一出，網友紛紛回應「你才好笑....飯店的泳池都是有經過設計，一開始就有規劃要蓋，跟你加蓋完全不同」、「加蓋的當然危險，泳池的水灌滿以公噸計算，增加大樓負擔耶，想害整棟的人啊？」、「游泳池水灌滿重量用噸計算的，別鬧...」、「太扯了，頂樓突然加一個超重大水池，住戶都住不安穩」、「傻眼，這樣如果漏水就GG了」。而對於該爭議，房市專家Sway也出面表示「露臺是你花了很多錢、只能擺花草跟家具的地方，想要外推、搭蓋、都是會影響大樓震動的；你說怕樓下漏水或走出來怕被雨淋，那都不是藉口，違建就是違建，跟使照不同的就是違建。」（編輯：張嘉哲）