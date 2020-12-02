45歲女懷孕竟慘罹癌！先生堅持「保孩子」　醫不捨曝結局

懷孕本該是一件喜事，但這名女子卻因此失去了寶貴性命，她在45歲高齡時，好不容易懷上第一胎，卻開始出現呼吸急喘，甚至到懷孕5個月時，只要躺下睡覺就無法呼吸，只能以半坐臥的方式，後來經檢查發現她的胸腔中央長了一顆超大腫瘤，壓迫到心臟，最後確診罹患淋巴癌。但先生及公婆的抉擇竟是「一定要保小孩」，但結果卻也讓醫師相當不捨。

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外科醫師蕭幕琦在節目《媽媽好神之俗女家務事》中分享，日前有名45歲的女性到急診就醫，表示自從懷孕後，開始出現胸悶、呼吸很喘的情況，且愈來愈嚴重，甚至到懷孕5個月時，只要躺下就無法呼吸，根本無法休息，所以只能以半坐臥的方式睡覺。而醫師聽完後，擔心是肺臟積水或心臟有被壓迫到，因此想照張X光片確認嚴重程度，但卻被女子丈夫大聲斥責。

▲外科醫師蕭幕琦在節目《媽媽好神之俗女家務事》中分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《媽媽好神之俗女家務事》YouTube）

▲外科醫師蕭幕琦在節目《媽媽好神之俗女家務事》中分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《媽媽好神之俗女家務事》YouTube）

▲外科醫師蕭幕琦在節目《媽媽好神之俗女家務事》中分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《媽媽好神之俗女家務事》YouTube）

對於媽媽和寶寶都沒保住的鼻酸結局，也令在場來賓相當不捨。但讓蕭慕琦震驚的是，事後她才得知女子與那名先生倆人根本沒有結婚，女子因為父母走得早，因此都是獨自一人，很聽男友的話，「但因為他們兩個根本沒有結婚，所以這位先生根本沒有任何資格可以幫她決定」，無奈女子當時也認同先生說法，所以醫師也沒辦法。