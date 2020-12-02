45歲女懷孕竟慘罹癌！先生堅持「保孩子」　醫不捨曝結局

懷孕本該是一件喜事，但這名女子卻因此失去了寶貴性命，她在45歲高齡時，好不容易懷上第一胎，卻開始出現呼吸急喘，甚至到懷孕5個月時，只要躺下睡覺就無法呼吸，只能以半坐臥的方式，後來經檢查發現她的胸腔中央長了一顆超大腫瘤，壓迫到心臟，最後確診罹患淋巴癌。但先生及公婆的抉擇竟是「一定要保小孩」，但結果卻也讓醫師相當不捨。
外科醫師蕭幕琦在節目《媽媽好神之俗女家務事》中分享，日前有名45歲的女性到急診就醫，表示自從懷孕後，開始出現胸悶、呼吸很喘的情況，且愈來愈嚴重，甚至到懷孕5個月時，只要躺下就無法呼吸，根本無法休息，所以只能以半坐臥的方式睡覺。而醫師聽完後，擔心是肺臟積水或心臟有被壓迫到，因此想照張X光片確認嚴重程度，但卻被女子丈夫大聲斥責。
且當下只需照1張X光片，並非像做電腦斷層一樣，一次掃1、200張。而女子先生當時也相當氣憤，怒罵「你們不是醫生嗎？你們不知道嗎？為什麼懷孕的人可以照X光片，到底懂不懂，怎麼做醫生的」，即便是女子病況需要，醫師要求，他仍舊拒絕。
後來實在沒辦法，只能將女子轉介至醫學中心，而在該醫院醫師的勸說下，終於照了X光片，也確定在胸部中間有一個很大的腫瘤，大到壓迫心臟，後來檢查後確診是淋巴癌。
蕭慕琦表示，因為腫瘤大到壓迫心臟，連呼吸都有困難，一旦命沒了，小孩也不保，但先生及公婆卻堅持「不管，我們一定要保小孩」，而女子當時意識也清楚，相當聽從丈夫的意思，也說道「聽先生的」。
醫師當時也很兩難，但也無法替患者決定，當時在雙方溝通之下，對於決定「保小孩」也只能遵照，由此可見，一家人對於寶寶的期望相當高。蕭幕琦不捨地說，後來女子到大醫院的第二天，就不幸失去生命跡象，心電圖呈現水平直線，完全無呼吸心跳，最後甚至還裝上葉克膜維持生命，但這種情況下血氧在這中間肯定斷過，「心跳都沒有了，供應寶寶的這個部分，一定是很不好的，最後小孩這樣真的不行，只能幫她引產，女子也沒有了」。
對於媽媽和寶寶都沒保住的鼻酸結局，也令在場來賓相當不捨。但讓蕭慕琦震驚的是，事後她才得知女子與那名先生倆人根本沒有結婚，女子因為父母走得早，因此都是獨自一人，很聽男友的話，「但因為他們兩個根本沒有結婚，所以這位先生根本沒有任何資格可以幫她決定」，無奈女子當時也認同先生說法，所以醫師也沒辦法。