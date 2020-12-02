衝面試爽聊1hr！正妹臉綠「錄取失敗」 內行一看揭真相
衝面試爽聊1hr！正妹臉綠「錄取失敗」 內行一看揭真相
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 10:48:12
每個新鮮人在出社會之後便會開始找工作，其中一關就是要通過「面試」，而面試的氣氛是否融洽，往往也成為能不能錄取的關鍵之一。近日，就有網友分享自己去面試時，與主管暢聊一小時，氣氛非常好，主管也說我機會很大，但最後仍舊沒有被錄取，讓她非常失落，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出，前兩個月才辭掉工讀的工作，決定投入正職工作，第一次正職面試還蠻緊張的，沒想到過程超順利，主管還跟我大聊1小時，跟我聊我的想法什麼的，氣氛很好，結束的時候，主管就說「你很有機會唷！有消息立刻通知你」，我就很開心的回家了。「結果過了2個禮拜還是音訊全無...錄取失敗我真的很傻眼，怎麼會有這種事情，是我社會菜鳥不懂嗎？當時候就算他沒說我有機會，連我自己都覺得穩上了！有沒有前輩可以指點小妹我....第一次正職面試就碰壁，蠻失落的」。貼文一出，網友紛紛回應「他只說你很有機會....第一，後面還有面試的人；第二，最終決策不在他手上」、「只能說不要再把聊的很開當做會錄取的標準...第一次見面是要多不客氣？會裝的主管一堆」、「後面有比你更強的人刷掉你了」、「永遠不要只投一份履歷就是這道理，你哪知道你第幾個面試的？」、「你說不定第一個面試，以你當標準而已，後面人才濟濟唯一正解」。（編輯：張嘉哲）