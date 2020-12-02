阿嬤養的？盆栽「比人還高」險壓垮房　全場愣：椰蛋樹嗎

不少人喜歡在家中陽台或是頂樓放著大大小小的盆栽，既療癒又能兼具美觀。不過近日就有一名網友貼出一張家中的盆栽照片，沒想到因為這個被家裡長年放在頂樓的盆栽，因為長期吸收營養，一看高度竟然將近比一個成年人還高，這就讓原PO相當擔心，畫面曝光後也掀起網友熱議。

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該名網友在PTT上貼出家中的盆栽，同時發文表示，由於自己的老家是蓋了四層樓，擁有30幾年屋齡的老房子，這株盆栽也是自己剛出生時，爸爸抱回家中親手換盆、照料的，因為日漸成長，現在已經沒有容器裝得下了，只好在盆栽下方墊一層鐵板、再加鋪一些土。

▲跟著原PO從小長大的盆栽，如今在頂樓也長到快比人還高。（圖／翻攝自PTT）

本來原PO認為，這樣的種植方式應該會讓盆栽活不太久，沒想到最近回家詢問，植物竟然還活著，這就讓他更加擔心頂樓下方的臥室、客廳會不會因為天花板撐不住而掉到一樓，只好發文詢問該如何處置「該怎麼說服老人家？植物園會收這種盆栽嗎？」。

而這株比人高的盆栽也掀起眾人討論，有網友建議原PO不必急著替它找新家，「根沒有長到樓地板裡面就沒關係，正常房屋結構沒那麼脆弱」、「怕撐不住就搬角落，結構比較強」、「不要往牆外長都還好」，不過更多網友則驚歎和好奇表示「這是阿嬤養的嗎」、「這顆植物看起來已經長大成精了」、「這是酒瓶蘭，蠻常見的，但很少長這麼大」、「看起來是惡魔果實」、「其實是還沒結果的椰蛋樹，等結果就會長腳走了」。（編輯：楊智傑）