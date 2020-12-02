年底「12星座」財運排行曝！這3位偏財超旺　快衝彩券行

錢不是萬能，沒有錢卻是萬萬不能！在年底接二連三襲來的雙11、黑五、雙12大折扣，你有成功守住你的錢包嗎？還是買到恨不得剁手指？塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號公佈，2021來臨前，十二星座財運吉凶，來看看自己有沒有錢財上漲的好運吧！老師也提醒，請同時參考太陽、上升星座。

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▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

× ▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

偏財超旺，快樂進財100分





2021來臨前，你很快察覺到自己財運上升、財入口袋，很大因素得歸功於，這一年你都勤奮努力的工作，在開銷方面今年也較懂得適可而止，因此今年順利存下不少錢。而關於偏財方面，你於方桌上的偏財運令人驚喜，在遊戲裡贏錢的機運特別多；提醒你，有如此旺盛的偏財運，記得買些彩券，你中獎的機會非常高。如果有遠方的朋友前來找你，有機會提供你靠譜的理財投資消息。





【白羊、巨蟹、天蠍】





想要就買，有人買單80分





2021來臨前，白羊、巨蟹、天蠍的財運不必擔憂，你的正財非常穩妥，應付你的生活開銷絕不是問題。加上年底前你的貴人運非常不錯，有聚餐、約會，多的是貴人搶著幫你買單，讓你有受盡寵愛的感覺。因此在得到享受之餘，別忘了投桃報李，記得自己也要付出，也常常懷著感謝的心，如此正向循環下去，你們的氣場就能越來越好。還有，年底前也有望獲得朋友長輩饋贈的小禮物、財運紅包喔。





【雙子、處女、射手】





物價高升，能省則省40分





近期物價不斷攀升，很多日常用品的售價都比以前高出許多，以前你看到喜歡的東西，往往毫不考慮就買，其實只要你克制一下自己的購物慾望，要省下一筆錢也不是太困難，只是要記住，家裡不缺、已經有了的東西就別再買了。另外，若有投資的話，要設停損點、見好就收。雖然財運不濟，但只要多親近財運不錯的星座朋友，還是會有好運的喔，尤其是100分的「水瓶、魔羯、天秤」，沾沾他們的好運吧！





【獅子、雙魚、金牛】





財星遲到，當心劫財20分





2021來臨前，你的財運較弱，想要錢滾錢卻往往不得要領，賠了夫人又折兵。還是腳踏實地做事，規規矩矩賺錢比較穩妥。而你也要特別留意，最近會有朋友想跟你借錢，你可別因一時心軟就輕易把錢借出去，因為要再討回來可就就很困難了。雖然財運較差，但你可以多和80分的「白羊、巨蟹、天蠍」交朋友，真心對待身邊每一個人，他們都有可能成為你未來的貴人喔。（編輯：郭佩蓉）

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