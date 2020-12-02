38歲男娶65歲妻！一進洞房愣住「手感怪怪」 真相尷尬了
38歲男娶65歲妻！一進洞房愣住「手感怪怪」 真相尷尬了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 11:37:11
現在自由戀愛的風氣盛行，只要兩人真心相愛，年齡、身高差距都不是什麼問題，南韓一名38歲的男網紅，不久前才宣布和65歲的女友結婚，但近日，他卻又開直播表示妻子其實已經73歲，引發不少網友熱議。
這名來自南韓的網紅叫做「波仔」，今年38歲，他不畏外界的眼光，雖然知道妻子65歲，與自己歲數相差非常多，但是仍舊真誠追愛，感動妻子。波仔透露自己與妻子認識過程，是在一次活動中擔任志工時相遇，一見鐘情後馬上陷入愛河，兩人近日才剛完成終身大事。不過，就在結婚不久之後，波仔又開直播向粉絲們致歉，表示「坦承老婆已經73歲，因為兩人剛認識時，老婆怕被嫌老，才謊報年齡，直到結婚洞房花燭夜那晚，覺得怎麼『手感怪怪的！』老婆才說出真相」但波仔強調「這事情不會影響我對她的愛，無論她幾歲」。而該直播曝光後，也湧入不少網友熱議「如果你真喜歡她就要好好愛護她」、「我到現在都不相信」、「希望這不只是炒作，而是真的呀」、「這要我真的難以接受ㅋㅋㅋ」、「65歲好像還能接受...但73歲我真的不行了TT」、「這該不會又是炒作想爆紅吧，希望不是ㅋㅋㅋ」、「真尷尬啊...年紀又多了8歲TAT」。（編輯：張嘉哲）