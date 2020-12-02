1元狂洗發票！他試算花一億「發票包碼」　淨賺額眾震驚

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「接著按照每個獎項『開出的號碼』以及『獎項數量』就能計算獎金，例如頭獎20萬一共有三組，在8碼全中的狀況下，總共只會有三組符合，因此在頭獎這裡能獲得60萬元；而在二獎四萬則只需要後七碼吻合，前面1個數字僅有10種組合，『10種乘以3組中獎號碼』共有30張發票符合資格，一共可以獲得一百萬元。」
原PO表示，全部計算完畢，總共會有五十萬張發票中獎，總獎金達1億4484萬元，扣掉成本一億跟稅金1082萬後，總淨賺3728萬，換算七八月一共62天來看，總計1488小時，總額除下來，平均時薪有25054元，是目前最低工資158元的158倍，相當驚人。
貼文一出，網友紛紛回應「腦洞大開啊...你拿得到每個號碼嗎」、「你這樣算的出來我也是蠻佩服你的」、「之前有人的確就自己開店自己開給自己，後來被抓啦」、「國稅局不是笨蛋捏哈哈！現在又有這種事發生，他們只會嚴格稽查，別做夢了」、「有一億的人跟你洗發票？快笑死」、「雖然覺得很蠢，但佩服這個腦洞大開的計算能力」。
而對於近日發票對獎爭議，財政部1日也有了最新說明，表示在不修法之前提下，將加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，維護民眾兌獎權益。財政部強調，統一發票給獎的目的，在鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜逃漏稅捐，為遏止不法冒、詐領或套取統一發票中獎獎金，財政部已有相關防弊機制。（編輯：張嘉哲）