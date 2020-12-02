外送員手好冰！她心軟想給小費喊1句　對方秒愣：妳坑我

近來天氣轉寒，不少民眾天冷不想出門，便會選擇利用美食外送平台來買晚餐，不過近日就有一名女網友表示，自己因為點了晚餐後，發現外送員送餐的一雙手特別的冰，打算給一點小費，卻口誤講錯讓對方瞬間愣住直喊「小姐妳這是坑我吧」，事後也忍不住喊好丟喊，更掀起了不少網友類似經驗談。

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這名女網友在臉書《爆怨2公社》發文懊悔的表示，自己原本的外送餐點費共145元，原本打算給對方小費，「我從外送員手中接過餐點，碰到他冰冷冷的手，就在此時，我想說雖然我也不好過，但還是多給人家一點點小費，也算是小心意」。

沒想到，她拿了200元鈔票給外送員後，豪邁的向對方表示「你找我150就好」，沒發現自己口誤的她還等待著對方找前，這時外送員才愣了一下回應「小姐妳這是坑我吧！」，原PO最後也尷尬的表示「頓時也不知道要怎麼解釋了」。

▲原PO自己口誤讓取餐過程相當尷尬。（圖／翻攝自臉書《爆怨2公社》）

不過這種經驗也經常發生在不少網友身上，有許多網友紛紛留言猜測「原本是想說找50就好吧？」、「還好他沒被你引導」，另外也有網友笑翻回應「想起當兵時學長都是這樣叫學弟買宵夜的」、「就跟學長拿200跑腿買180的東西，學長還要你找100給他的道理一樣」、「小朋友找零也會凹來當零用錢」。（編輯：楊智傑）