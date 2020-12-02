三倍券快到期了！男崩潰「沒人要收」 內行驚曝找零神店
三倍券快到期了！男崩潰「沒人要收」 內行驚曝找零神店
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 13:54:34
今年受到新冠肺炎影響，疫情嚴重衝擊國內經濟，為此，我國政府推行「振興三倍券」，盼能夠刺激消費，不少民眾也早已領取花用完畢，而現在距離三倍券能使用的期限已經倒數一個月。對此，就有網友抱怨「很多店家都不收三倍券了」貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「上週日出外遊玩，突然想到還有三倍券沒有使用，結帳的時候掏出紙本券，沒想到店家竟然拒收，真的是超傻眼，政府用這券還真擾民，期限都還沒到卻不能用，到底有哪裡不會拒收？」貼文一出，網友紛紛回應「麥當勞可以找零啊....之前買47元拿500券可找453現金」、「全聯跟超商肯定還收，不會找零而已」、「連鎖的一定有收，小吃店就沒了」、「偷偷告訴你，麥當勞可以找零」、「上次看到有人拿出500元三倍券買了2元塑膠袋，真的找零498元」、「超市超商都還有啦！不會找零而已，要找零去麥當勞」。而對於網友傳言是否為真，《NOWnews》記者致電客服詢問，客服表示，麥當勞的政策確實有提供「三倍券找零」的服務，但有分兩種情況，一種為如果麥當勞位於商場或者百貨公司內，將依照該商場規定，有可能不得找零；但若是麥當勞獨立門市，就有提供找零服務，使用期限僅到12月31日。（編輯：張嘉哲）