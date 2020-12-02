北一女最愛點外送！中午「熊貓」塞爆校門口 真實理由曝
北一女最愛點外送！中午「熊貓」塞爆校門口 真實理由曝
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 16:00:49
外送平台近年來興起，不只民眾平常在家就能點餐，許多明星高中也開放學生訂外食，根據foodpanda日前公布全台高中最愛訂外送的排行榜，奪冠的為「北一女」，訂單量是第二名的兩倍之多。對此，就有網友討論「為何北一女這麼愛點外送？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「最近熊貓公布最愛訂外送的學校就是北一女，而且訂單量還超高，為啥？每次看新聞，中午那個校門口塞滿粉紅人耶，不知道的人還以為北一女跟熊貓有紛爭，有沒有八卦？」貼文一出，網友紛紛回應「那地理位置，美食沙漠啊哈哈」、「在總統府前面根本沒吃的...外送超方便」、「北一女附近都沒店，對面總統府，食物沙漠」、「北一女中附近真的沒有好吃的餐廳，外賣叫到全台第一名是很合理」、「學校東西普遍不好吃，附近又沒啥吃的，點外送爽吃」。事實上，北一女先前就因為每到中午時刻，外送員塞滿校門口的景觀引發熱議，為了不影響交通，台北市停管處去年還特別在北一女校門口旁設置「設置限停15分鐘的機車停車格位」，停放時間為週一至週五11時至14時及16時至19時，其餘時段則禁止臨時停車，以兼顧外送機車暫停需求及道路交通安全與順暢。（編輯：張嘉哲）