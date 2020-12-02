回收伯搬門口紅銅線！遭制止扯「1理由」 他打臉：太瞎
回收伯搬門口紅銅線！遭制止扯「1理由」 他打臉：太瞎
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 14:41:35｜update2020-12-02 14:45:57
許多人都會將家中資源回收物、體積較大的雜物放在家門口的庭院。不過就有民眾指控，自家門口整理好的「紅銅線」遭回收阿伯搬上自己的三輪車，遭制止卻用「超扯理由」強辯，令人相當傻眼。
一名網友在臉書《爆怨公社》發文提到，自家是經營環保公司，因為工作習慣，所以作業期間看到材質是銅的電線不管長短，都會先集中到一定數量後再割掉橡膠皮，處理好的銅線再包成一袋秤重賣錢賺零用錢，每袋大概20到30公斤不等，就這樣在家中累計了22袋，價值約10萬。沒想到昨（1）日事主下班 後，卻在家門口聽到怪聲，打開門往外看，就發現一位騎著三輪車的回收阿伯正在開心的將數袋紅銅線搬上自己的車。
等到阿伯準備離開時，事主便立刻跳出要阿伯物歸原位，否則就報警。沒想到阿伯反而惱羞成怒回嗆「誰知道這東西你們還要，放在那邊我以為你們不要了啊？」，事主則打臉：「剝皮紅銅一公斤140塊！最好有人那麼閒，把那麼多銅線剝皮後再丟掉！這是什麼邏輯？」，最後阿伯只好一邊罵一邊乖乖把東西物歸原位。完整過程曝光後，也讓不少網友直呼誇張，「最好是撥好的銅線不要啦，你太好心了啦，直接法辦他了」、「這根本是偷竊了，最好是不知道這些銅線的價值」、「口氣不好，當下就報警了，機會是給善良的人不是給無羞恥心的人」。（編輯：潘毅）