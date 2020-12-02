影／說好領養貓咪竟變「一對壁虎」　他嘆：我要控訴中途

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影／說好領養貓咪竟變「一對壁虎」　他嘆：我要控訴中途

文/寵毛網

calendar_today2020-12-02 21:00:00

影／說好領養貓咪竟變「一對壁虎」　他嘆：我要控訴中途！
▲網友江先生日前在貓咪社團投訴中途給他兩隻「大壁虎」（圖／[email protected]_maomi授權提供）
有影片有真相！網友江東源日前領養了一對貓咪兄妹，為了讓牠們適應新環境特別清出一房間給主子使用，誰知道某天他在看電視時，突然驚見與貓房連通的紗窗上竟然出現2隻「大壁虎」上下攀爬，讓他大驚原來自己養了壁虎假扮的貓！
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▲網友江先生幾個星期前向中途領養了一對貓咪兄妹（圖／IG@mu_maomi授權提供）
▲網友江先生幾個星期前向中途領養了一對貓咪兄妹，三花妹妹「貝果」各型活潑，白底虎斑哥哥「黑松露」則比較黏人（圖／[email protected]_maomi授權提供）（圖／[email protected]_maomi授權提供）
江先生表示這對同胎兄妹「黑松露」與「貝果」只有3個多月大，領養前見過貓咪兩次，而且中途也只說牠們「很親人」其他都沒說，沒想到回家後兩隻貓咪花了5分鐘在他的房間探索，5分鐘後開始「爆走」讓他無法好好睡覺，隔天趕緊將原本用來畫畫的房間清空改造成主子們的房間。但由於貓房與江先生看電視的房間只有一窗之隔，只要牠們發現奴才看電視「沒揪」，就會一直喵喵叫，如果江先生將窗戶關起來，牠們就會使出「壁虎功」偷看把拔，讓他不禁大嘆：「我要投訴台中某中途之家，明明說好是領養貓咪，但這兩兄妹根本就是壁虎假扮的！」並附上影片要大家幫忙評評理！
▲原本以為牠們只是單純的兩隻親人貓（圖／IG@mu_maomi授權提供）
▲原本以為牠們只是單純的兩隻親人貓（圖／[email protected]_maomi授權提供）
▲沒想到其實是一對大壁虎！（圖／IG@mu_maomi授權提供）
▲沒想到其實是一對大壁虎！（圖／[email protected]_maomi授權提供）
▲貓兄妹：（爬）把拔看電視不揪一下嗎？（圖／IG@mu_maomi授權提供）
▲貓兄妹：（爬）把拔看電視不揪一下嗎？（圖／[email protected]_maomi授權提供）
▲由於兩隻貓咪太會「爬壁」，讓他忍不住拍下來……並投訴中途根本送來的是兩隻壁虎！（圖／IG@mu_maomi授權提供）
▲由於兩隻貓咪太會「爬壁」，讓他忍不住拍下來……並投訴中途根本送來的是兩隻壁虎！（圖／[email protected]_maomi授權提供）
雖然不小心養到「壁虎貓」，不過江先生也說其實牠們非常黏人愛撒嬌，只要他一回家兩隻貓咪就會窩在大腿上一起「耍廢」，平時也不會亂搗蛋算是乖巧的貓咪。而江先生將黑松露與貝果的影片分享在貓咪社團後，很快就吸引許多網友噴笑留言：「你被騙了，這是2隻壁虎無誤」、「臥虎藏龍貓，你領了武林高手了」、「這真的廣告不實，求助消基會要求賠償了」、「請問牠們會吃蚊子嗎？如果會真的是賺到XD」、「間諜壁虎」、「中途貓：唉！這年頭沒個一技之長怎行啊！」、「其實中途之家也是受害者」。（編輯：陳珮瑜）

現在一起來看看牠們的影片吧！
 
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