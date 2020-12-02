影／說好領養貓咪竟變「一對壁虎」　他嘆：我要控訴中途！

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江先生表示這對同胎兄妹「黑松露」與「貝果」只有3個多月大，領養前見過貓咪兩次，而且中途也只說牠們「很親人」其他都沒說，沒想到回家後兩隻貓咪花了5分鐘在他的房間探索，5分鐘後開始「爆走」讓他無法好好睡覺，隔天趕緊將原本用來畫畫的房間清空改造成主子們的房間。但由於貓房與江先生看電視的房間只有一窗之隔，只要牠們發現奴才看電視「沒揪」，就會一直喵喵叫，如果江先生將窗戶關起來，牠們就會使出「壁虎功」偷看把拔，讓他不禁大嘆：「我要投訴台中某中途之家，明明說好是領養貓咪，但這兩兄妹根本就是壁虎假扮的！」並附上影片要大家幫忙評評理！
雖然不小心養到「壁虎貓」，不過江先生也說其實牠們非常黏人愛撒嬌，只要他一回家兩隻貓咪就會窩在大腿上一起「耍廢」，平時也不會亂搗蛋算是乖巧的貓咪。而江先生將黑松露與貝果的影片分享在貓咪社團後，很快就吸引許多網友噴笑留言：「你被騙了，這是2隻壁虎無誤」、「臥虎藏龍貓，你領了武林高手了」、「這真的廣告不實，求助消基會要求賠償了」、「請問牠們會吃蚊子嗎？如果會真的是賺到XD」、「間諜壁虎」、「中途貓：唉！這年頭沒個一技之長怎行啊！」、「其實中途之家也是受害者」。（編輯：陳珮瑜）
現在一起來看看牠們的影片吧！