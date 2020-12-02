換老舊機械車位！住戶狂要「補貼費用」 他一聽金額臉綠
換老舊機械車位！住戶狂要「補貼費用」 他一聽金額臉綠
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 16:44:35
許多大樓的住戶在買車位時，都會避開「機械式車位」，除了擔心故障維修麻煩以外，還怕上層或下層的住戶態度不佳，對此，就有網友發現車位已無法升起機台，於是跟上層住戶商量能否一起維修，結果對方卻要求他多付5萬元，否則其餘免談，貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，家裡是老舊社區大樓，而車位規格則是「傳統沉箱式機械停車位」，但由於機械式設備老舊、油管外洩，所以只要上下層都有停放車輛的話，就無法升起機台，前陣子也看到其他住戶自掏腰包換新機台。「寬度增加不少，新式的機械車位感覺也比較安全」，因此他決定跟上層的住戶協商，一起更換新的機台，沒想到在雙方溝通的過程中，上層住戶不斷掛原PO電話，甚至還獅子大開口說：「替我負擔5萬的費用補助，我才肯換」，無奈的原PO只能發文求助，「有沒有其他辦法可以要求他平分費用呢？」許多網友也紛紛回應，「已經無法正常使用了，還不想換，等到壓死人怎麼辦？」、「基本上機械上下就是費用公開平分，不然出資比例這問題扯不清」、「要看你們的機械車位是不是有產權的，如果是自有或者公設那好解決，他不負責修繕又損壞的話，等到你停車的時候，自然可以請求賠償，如果都不是就比較麻煩了」、「只能看你們社區規約怎麼規定」。（編輯：許智超）