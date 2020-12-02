52若「空頻」影響權益 NCC：消費者可解約無須違約金
52若「空頻」影響權益 NCC：消費者可解約無須違約金
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-12-02 16:47:53
中天新聞台換照案日前遭國家通訊傳播委員會NCC駁回，各界社會關注52頻道未來歸屬。NCC今（2）日表示，會依照相關法規、商業機制來審議52頻道，「我們沒有預設立場」；未來52頻道若為「空頻」後，消費者如果沒看到想要的內容，可依契約規定向系統業者申請解約，且不需付違約金。
國家通訊傳播委員會11月18日決議，不予中天新聞台換照，因此至12月11日中天新聞台執照到期後，隔日52頻道將由誰入主，引起各界關注。NCC主委陳耀祥日前表示，由於目前相關司法程序仍在進行中，12月12日時52台很可能是「空頻」，也就是從51台直接轉到53台。「頻道上下架是商業協商機制。」NCC發言人翁柏宗今再次強調，依據相關法律，若要審查有線電視頻道及屬性變更，會函請地方政府審酌頻道是否能增進產業競爭力、內容是否具有多樣性或有其他公益性等，「我們沒有預設立場，都是依SOP來操作」。至於因為頻道空缺，未來如何兼顧到消費者權益？NCC平台處專門委員黃睿迪指出，系統業者與消費者都有訂下契約，NCC會籲請業者維護消費者權益，依照相關契約，消費者如果要退費不需付出違約金；同時，NCC也會請地方政府，頻道異常是法律因素，僅是短期的異常，不應因此影響到明年度費務審議當中。