採綠金得黃金！毛豆文化祭「魔豆傳奇」綠金尋寶趣

毛豆在台灣已有50年的歷史，一年產值約有26億元，因而被喻為「綠金」，為推廣農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會共有舉辦「魔豆傳奇」毛豆文化祭，12月5日在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧展開，民眾可以自由進場體驗採拾毛豆的樂趣，還有機會在田中找到最大獎黃金。

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▲ 「毛豆」在台灣已有50年的歷史，一年產值約有26億元，因而被喻為「綠金」，近年來也陸續開發相關產品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）

× ▲ 「毛豆」在台灣已有50年的歷史，一年產值約有26億元，因而被喻為「綠金」，近年來也陸續開發相關產品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓說，活動自2014年舉辦以來，參與民眾一年比一年多，萬人齊入毛豆田裡採拾毛豆的場面更是難得一見。今年在旗山區金瓜農場第24耕區（國10快速道路旗山末端台三線旁）舉行，提醒民衆，記得提早出門以免塞車。



▲ 農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會共有舉辦的「魔豆傳奇」毛豆文化祭，可以採毛豆、拿毛豆，還有機會獲得大獎。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）

× ▲ 農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會共有舉辦的「魔豆傳奇」毛豆文化祭，可以採毛豆、拿毛豆，還有機會獲得大獎。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）

▲ 「毛豆」被喻為「綠金」，近年來也陸續開發相關產品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）