採綠金得黃金！毛豆文化祭「魔豆傳奇」綠金尋寶趣

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採綠金得黃金！毛豆文化祭「魔豆傳奇」綠金尋寶趣

記者陳美嘉／高雄報導

calendar_today2020-12-02 17:20:00

▲ 「魔豆傳奇」毛豆文化祭，活動不需報名，民眾可自由進場參加。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）
▲ 「魔豆傳奇」毛豆文化祭，活動不需報名，民眾可自由進場參加。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）

毛豆在台灣已有50年的歷史，一年產值約有26億元，因而被喻為「綠金」，為推廣農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會共有舉辦「魔豆傳奇」毛豆文化祭，12月5日在高雄市旗山區金瓜農場熱鬧展開，民眾可以自由進場體驗採拾毛豆的樂趣，還有機會在田中找到最大獎黃金。

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▲ 「毛豆」在台灣已有50年的歷史，一年產值約有26億元，因而被喻為「綠金」，近年來也陸續開發相關產品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）
今年已邁入第7年的 「魔豆傳奇」毛豆文化祭，12月5日早上10點到下午2點登場，活動不需報名，民眾可自由進場參加，除了採毛豆，還提供4000包毛豆，要送給參加闖關、體驗的民眾，另外主辦單位也規劃300個大小獎品，號碼球分散在田中，民衆有機會獲得電視、黃金等大獎。

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓說，活動自2014年舉辦以來，參與民眾一年比一年多，萬人齊入毛豆田裡採拾毛豆的場面更是難得一見。今年在旗山區金瓜農場第24耕區（國10快速道路旗山末端台三線旁）舉行，提醒民衆，記得提早出門以免塞車。

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▲ 農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會共有舉辦的「魔豆傳奇」毛豆文化祭，可以採毛豆、拿毛豆，還有機會獲得大獎。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）
「毛豆」營養價值高，在台灣已有50年的歷史，種植面積有9000多公頃，分春季、秋季兩期，其中6成外銷，根據農糧署統計，我國生產的毛豆每年約有3萬多噸外銷日本，約占日本進口的4成，在日本市場已連續12年拿第一；除了日本，也外銷歐美地區25個國家。
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▲ 「毛豆」被喻為「綠金」，近年來也陸續開發相關產品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）
魏東啓指出，很多人喜歡吃毛豆，不論是毛豆仁或毛豆莢，都很受歡迎，為了提升附加價值，相關產品陸續開發，像是有廠商研發出「毛豆豆漿」，而最近高雄農業改良場甚至研發出「毛豆粉」，就跟我們早餐常泡來喝的「三合一」咖啡、麥片一樣即泡即飲，含有膳食纖維、蛋白質等多種成份，是早餐的新選擇。
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