男驚見聯誼現場「工程師佔6成」！眾曝暗黑真相：唬弄人
男驚見聯誼現場「工程師佔6成」！眾曝暗黑真相：唬弄人
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 17:11:56
不少現代人忙於工作，因此需要藉由聯誼來認識對象。就有網友日前參加市府舉辦的聯誼，卻發現活動中有8成男性都說自己是「工程師」，讓他不禁疑惑，「這社會真的需要這麼多工程師嗎？」過程曝光也掀起鄉民討論，更有人點破真相：「都在唬弄人」。
一名網友在PTT上發問，「上週我參加市府辦的聯誼，許多男生在自介上，都說自己是工程師，大概有8成以上吧」，而女方則「大約3成也都是工程師，再來3成是國小、幼教教師，最後3成是護理師」。這樣的現況也讓原PO驚呼：「聯誼現場算起來全場90人，超過6成都是工程師，台灣職業的是不是工程師多到滿坑滿谷了？」
貼文曝光後也掀起熱烈討論，不少網友也紛紛點破關鍵，「工程師比較好唬弄人」、「幫哀鳳換面板也是工程師啊」、「很多作業員也自稱工程師」、「理工畢業的，除了做學術以外，都自稱工程師」。另外也有人點出不同觀點，「不是工程師多，是工程師單身比例多」、「不然怎樣才可以被嚴格定義成工程師？專業？薪水高低？」、「你以為工程師 = 寫程式的？」、「沒辦法吧，現在聯誼男方要求高，工程師比例自然高」。（編輯：潘毅）