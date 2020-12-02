南韓超愛國貨台灣卻相反？台人揭「殘酷經歷」：心早寒了
南韓超愛國貨台灣卻相反？台人揭「殘酷經歷」：心早寒了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 17:57:25
標榜「MIT」商品品質近年來在國際間頗負盛名，不過在品牌部分則稍顯貧弱，連國人都不太買單。就有網友指出日、韓兩國都相當愛用國貨，為何台灣卻無法出現這種現象？問題立刻有鄉民點出「殘酷現況」。
一名網友在PTT上發文提到，「到韓國去看，他們所有國貨只要不是品質太差的，在國內幾乎都市占率第一，其次才會考慮國外品牌」。原PO繼續說，「反觀台灣購買東西，第一個先看是不是歐美日韓的牌子，看到是國產品牌就嫌得要死，而中國製的東西看到便宜又買下去。台灣對自己的品牌都不支持，是要如何期望這些品牌能紅到國際去？」
文章曝光後也掀起論戰，不少網友也紛紛吐苦水，「台灣品牌都國產貨外國價」、「國產品牌然後賣的比其他國家貴」、「某國產手機支持超過10年，自己不爭氣沒辦法」、「同樣的物品國內製造，國內售價比國外還貴，被騙一次就夠了」、「已經盡量支持了，有些根本把你當盤子的就不會去買」、「只會凹台灣人，品質卻低端，心早寒了」。但是也有部分人持正面看法，「台灣腳踏車就我就很支持阿」、「家電其實台廠還算可以，畢竟蠻多也都是同個代工廠貼牌」、「台灣幾個大廠的筆電真的不錯」、「其實國產品牌沒那麼糟，只是災情容易被放大」。（編輯：潘毅）