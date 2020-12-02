特企／網友狂推療癒系美食　黃金流沙風味超滿足！

近來美食界掀起了一股「黃金」熱潮，不管是甜點、零食、冰品都用到這傳統的食材－「鹹蛋黃」進行點綴，創意搭配充斥在生活中的各項美食裡。鹹蛋是以鴨蛋作醃製，醃製過後的鹹鴨蛋不僅色澤誘人、蛋黃顆粒感鬆沙可口，香氣更較為濃郁，因此不管是入菜餚或成為玩創意成為零食新寵，藉由添加鹹蛋黃提升濃郁香氣，都頗受大眾好評與喜愛。

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而在遍及各地，我們身邊的好鄰居7-ELEVEN，也有一款深藏不露但吃過都說驚豔的「黃金」美味！由清澈海洋藍包裝襯托，亮麗外型搭配令人驚艷的流沙內餡，麵包界的新潮流，就屬統一麵包這款貝殼流沙了。貝殼流線造型搭配金黃流沙餡料，那濃藏於麵包內的甜鹹餡料，讓人不禁吮指回味！加熱之後內餡更加滑順，一口咬下滑潤的流餡在口中綻放，在寒冷的冬天流入眾多消費者的心。

統一麵包貝殼流沙由游東運師傅與烘焙開發團隊，歷經近一年多共同努力。游師傅在去年(2019)獲得了第七屆世界麵包大賽MONDIAL DU PAIN亞軍殊榮，將臺灣烘焙推上國際舞臺，游師傅謙虛的表示：「參加國際競賽比技術，為臺灣爭光讓臺灣麵包被世界看見，但回到臺灣，我更希望透過親民方便隨手可得的概念，讓創意融入生活中，在地實踐。」因此統一麵包烘焙開發團隊中已逾20年資歷的李俊龍師傅，透過其對於市場專業的經驗與資歷，突破傳統圓形麵包外觀，開發貝殼圓弧造型，並將特調的鹹蛋黃餡料注入麵包中。

做麵包、做烘焙最重要的靈魂就是「始終如一、堅持用心」，統一麵包40年來沒有停歇過的，就是其用心堅持努力做好每一顆麵包的心。在統一麵包烘焙廠，透過數百位以上擁有烘焙證照的專業師傅，從半夜開始生產製作，每日供應。不管是歷久彌新的經典口味，還是高手藏於民間，在超商就能找到世界級烘焙團隊的創新風味，都給你隨時隨地能享受的安心美味。