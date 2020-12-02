逼學生砸手機！陸師怒吼「撿起來繼續」　影片曝光網戰翻

隨著科技進步，人手一機的現象逐漸普及，台灣有不少校園早就引入科技來配合教育，不過日前在中國雲南就發生一起老師強迫學生「砸爛自己的手機」的案件，相關影片曝光後在網路上引起大量討論，許多網友也各佔立場在留言處吵翻，最後校方則連忙對該名老師採取停課調查，並發表聲明安撫學生及家長。

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根據曝光影片，這3名雲南省蒙自市的初中生因為私自帶手機到校園中，老師發現後便強迫三人站在講台，當著全班的面「用力」砸爛自己的手機，口氣不但相當強勢，看到學生們不忍下手時，還叫學生「撿起來繼續砸」。

▲老師要求學生將手機「重砸」。（圖／翻攝自微博）

而這支影片也很快在網路上瘋傳，不少網友認為老師的處罰行為太過誇張，表示明明可以有更好的處理方式，「砸爛手機是有病嗎？這都是父母花錢買的耶」、「老師的行為跟私刑沒兩樣，會給全班同學帶來不良影響」、「有必要讓學生自己摔爛嗎」、「感覺這老師處理方式很有問題」。

不過也有部分網友認為，規定在前學生本該遵守規矩，「本來就不能帶手機上學，活該」、「支持老師，現在學生都是大爺，要人供著」、「恭喜同學，以後沒人敢禁止你們帶手機了」。

▲當局也發表澄清。（圖／翻攝自微博）

對此，校方也緊急發表聲明表示，該支影片內容屬實，但目前已對該名老師採取停課調查，強調未來會展開「法治與師德」教育，提高職工法治意識，規範教師教育教學行為。（編輯：楊智傑）