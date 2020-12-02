驚！公車直擊前座婦「頭皮插9針」 全場傻眼：針人真事
驚！公車直擊前座婦「頭皮插9針」 全場傻眼：針人真事
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 18:23:27
在公車上看到如此景象真的會讓人嚇一跳！有位網友分享了張照片，只見前座的婦女頭上竟然錯落有致的插了9根針，讓他好震驚。文章一出引發熱烈討論，更有看傻的網友直呼「好可怕！如果起身時不小心往前倒了一下...」
有網友在臉書社團《新·路上觀察學院》發文，笑稱「我前面這位是...伊爾謎？」所謂「伊爾謎」是日本動畫《獵人》的一個角色，特色就是頭上插了許多針。而從原PO分享的照片中可以看見，公車前座的婦女頭上竟也插了9根針，雖然可以猜測應該是接受針灸治療，但在公車上看到這樣的畫面還是非常罕見。傻眼的網友紛紛在底下留言回覆說，「時間管理大師」、「針人真事」、「好可怕啊，萬一有人巴他頭會怎麼樣」、「如果起身時不小心往前倒了一下...」、「哈哈，難得一見的奇景」、「還好是坐車不是騎摩托車」、「看的我頭好痛喔」、「從中醫逃出來的嗎」。另外也有網友表示，「之前我也有這樣插著針回家過」、「之前去看中醫師，就有聽說他的病患插著針回家煮飯，煮好了再回來拔針，這個更是厲害」、「確實可以走動，療程需要一段時間，這時候患者們會跑去做日常生活該做的採購逛街散步，打發時間」。（編輯：倪浩軒）