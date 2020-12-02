中文到底有什麼優勢？台人曝「1特點」超強：英文比不上
中文到底有什麼優勢？台人曝「1特點」超強：英文比不上
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 19:20:05
中文號稱是世界最難學的語言之一，除了有各種單位詞的運用，還有名詞、動詞之間的變換，不過還是有不少外國人都願意學習中文，因此就有網友好奇，中文到底有哪些優勢？貼文一出也引起網友的熱烈討論。
原PO在《PTT》表示，中文不管是繁體或是簡體，最少就有好幾千個，且每個都要學要記，學習效率相當低，但其他的語言則是觸類旁通，比起中文來說更容易上手，因此他也好奇提問「中文如此難理解，到底有什麼優勢？」許多網友看到也紛紛回應，「中文都沒有形態變化的，很簡單了」、「中文的口語很簡單，沒什麼文法規則，很容易學」、「文字的順序完全不影響閱讀，但英文在句子中的位置不同，很有可能意思都變了」、「漢字是表意文字，文字本身訊息量多，就算不綁發音也能流傳」、「光學講話，很容易上手，很多外國人半年就會了」。還有網友認為，中文最大的優勢其實是「閱讀方面，比英文還要能更快理解意思」，「中文的閱讀速度比英文快很多，這個優勢其實還蠻大的，英文根本比不上」、「閱讀東西超快華人電影都一定有上字幕，話還沒講完，字幕早就讀完了」、「中文閱讀速度極快，英文母語看英文的速度比我們看中文慢，中文是象形文字，英文是要念出來」。（編輯：許智超）