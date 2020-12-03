房市／五股8成交易總價低於1300萬　吸蘆洲、三重客

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房市／五股8成交易總價低於1300萬　吸蘆洲、三重客

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-12-03 08:00:00

五股成泰商圈低總價優勢，受購屋族青睞
▲五股成泰商圈低總價優勢，受購屋族青睞。（圖／NOWnews資料照片）
根據新北市地政局統計不動產交易移轉資料，11月五股區交易移轉棟數為211棟，與去年同期相比大幅成長64%，為新北市各行政區中增加幅度最大。房市專家分析原因，五股區的交易量有八成落在總價1300萬內，低總價優勢吸引鄰近蘆洲、三重民眾前來購屋所致。
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依新北市地政局資料顯示，今年11月五股區交易移轉棟數為211棟，與去年同期128棟相比，增幅64%，顯見交易熱絡。信義房屋五股店店長黃達新分析，低總價是帶動五股房市交易量亮眼的主因，他統計，總價1300萬以下的房屋，最受多數購屋民眾青睞，其中，成泰商圈約佔交易量七成，洲子洋重劃區約佔交易量三成。
黃達新說，總價1300萬在五股有機會買到三房含車位、１０年內的電梯大樓，但若是在鄰近的林口、三重、蘆洲區，可能需要總價1500萬才能買到相同條件的物件。

除了低總價魅力，黃達新分析，五股聯外交通四通八達，包含國道一號、台64、65快速道路；此外，五股泰山輕軌線也在規劃階段，最快2023年可動工，許多購屋族群看好未來發展性，選擇在此購屋。位於五股、蘆洲之間的新北大都會公園，占地廣闊、休閒設施多元，也是利多因素。
據信義房屋調查，位於洲子洋重劃區的新電梯大樓，平均單價約落在27至32萬，成泰商圈的20年以上電梯大樓平均單價約落在21至24萬之間，10年內大樓平均單價則落在25至27萬之間。
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