老媽復健險摔傷！下秒驚吐「超經典台詞」 治療師秒笑歪
老媽復健險摔傷！下秒驚吐「超經典台詞」 治療師秒笑歪
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 23:41:04
物理治療師不但會陪伴病人復健，還可以評估民眾的動作健康，並且設計運動來達到功效。近日，就有網友分享，日前陪媽媽到醫院進行復健療程，過程中媽媽不慎絆了一下，幸好物理治療師及時救援，沒想到媽媽突然說「阿姨我，不想努力了」，讓他非常傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，媽媽之前滑倒骨折開刀，術後醫師也特別交代，要運動復健肌肉才不會萎縮，也可避免因肌少症再度跌倒，「身為孝順的兒子，當然要逼著阿母去每次的復健療程，也物色好鮮肉物理治療師，讓她有動力去完成每一次的復健」。原PO指出，昨天他也陪同媽媽去做復健，在旁滑手機時，聽到媽媽一邊做復健動作，哀怨的說「好痛好累走不動」，而物理治療師則秉持專業，一次次鼓勵她、幫她加油，就像哄孩子般，非常有耐心，結果媽媽卻突然踉蹌了一下，好在物理治療師眼明手快，立刻扶住她。
正當大家都鬆了一口氣時，媽媽突然冒出一句「弟弟啊，阿姨好累，阿姨我，不想努力了」此話一出，立刻引起爆笑聲，物理治療師甚至還對原PO開玩笑說，「你媽媽搶了我的台詞。」許多網友也紛紛回應，「你媽很懂時事喔」、「那種少奮鬥很母湯啊」、「推不想努力的阿姨」、「這斷句很OK」、「阿姨，我不想努力了」、「媽媽有趣欸」、「媽媽講這句話，真的很好笑欸」、「笑死，媽媽是想買哀鳳12了吧」、「媽媽竟然也懂這個經典台詞」。（編輯：許智超）