房東激似AV女優！他狂喊不想努力 網揪「1失誤」秒打臉
房東激似AV女優！他狂喊不想努力 網揪「1失誤」秒打臉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 00:21:15
近來網路上有句熱門用語「阿姨，我不想努力了」，意思是遇上比自己年長、財富雄厚的對象，想靠著對方過上富裕生活。近日，就有男網友分享租屋處的女房東，年紀輕輕便繼承房產，而且長相和身材都激似日本AV女優夕美紫苑，讓他忍不住詢問「要怎麼跟她表述我快沒錢了，我不想努力了？」貼文也引起熱議。
原PO在《Dcard》表示，房東才27歲就繼承家裡的房產，後來又出租給學生，自己就是其中一位，而且房東不只年輕有錢，就連外表也都相當出色，「房東阿姨長的很像夕美紫苑 ，臉跟身材都很像」，再加上最近有跟房東聊到錢的問題，讓他忍不住問「該怎麼跟房東說快沒錢，我不想努力了？」許多網友也激動回應，「可以跟我說阿姨在哪出租嗎」、「兄弟介紹一下，我們公平競爭」、「先把租屋資訊放上來吧」、「還不分享在哪裡」、「快說在哪！！改天就換我跟你收租了」、「她跟你聊錢，只是想暗示你要繳房租了」、「是男人就分享一下吧」、「沒想到竟然真的有這種房東阿」。不過，其他網友卻指出一個失誤點，「叫她阿姨你大概沒戲了，還是好好努力吧」、「阿姨？你會不會說話」、「叫姐姐你機率大一點，說不定用另外一種方式繳房租」、「大學以上了是有什麼資格叫27歲阿姨...？」、「如果你說的是真的，她有錢、漂亮、身材又好，也才27歲，輪的到你嗎？」（編輯：許智超）