好買還好玩！汪汪隊快閃店、玩美手作烘焙到高雄

百貨賣場緊跟流行腳步，除了排隊美食、獨家品牌，卡通大明星更是魅力驚人，救援小英雄「汪汪隊立大功」到大魯閣草衙道出任務，快閃店不僅有獨家商品，還打造主題任務場景，小朋友可以體驗坐上汪汪隊駕駛車的快感；新光三越三多店則引進「Funsiamo」玩美手作烘焙教室，不用排隊搶美食，美味甜點自己動手做。

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▲ 在主題任務場景，小朋友可以體驗坐上汪汪隊駕駛車的快感。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）

× ▲ 在主題任務場景，小朋友可以體驗坐上汪汪隊駕駛車的快感。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）

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▲「Funsiamo」玩美手作烘焙教室，進駐新光三越三多店，主打「客自化」烘焙體驗服務。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）

× ▲「Funsiamo」玩美手作烘焙教室，進駐新光三越三多店，主打「客自化」烘焙體驗服務。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）

▲ Funsiamo提供多達40款熱門甜點、暖心手作精選食譜。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.02）