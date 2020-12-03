好買還好玩！汪汪隊快閃店、玩美手作烘焙到高雄

百貨賣場緊跟流行腳步，除了排隊美食、獨家品牌，卡通大明星更是魅力驚人，救援小英雄「汪汪隊立大功」到大魯閣草衙道出任務，快閃店不僅有獨家商品，還打造主題任務場景，小朋友可以體驗坐上汪汪隊駕駛車的快感；新光三越三多店則引進「Funsiamo」玩美手作烘焙教室，不用排隊搶美食，美味甜點自己動手做。
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「汪汪隊立大功－特派任務」快閃店，即日起至明（2021）年1月3日快閃大魯閣草衙道登場，全台第一場快閃店集結眾多獨家限定商品限量販售，包含環保印章水彩筆、DIY手作商品、救援主題文具禮盒、3D拼圖、棒球、飛鏢、沐浴乳、潔牙糖等。而超萌體驗區更是精心打造，只要購買「任務護照」，就可以免費體驗籃球機、齒輪滾滾樂及汪汪隊駕訓班﹔另外，現場還有Ｑ萌犬首燒、進口霜淇淋、樂活輕食等。
烘焙體驗近年來大受歡迎， 「Funsiamo」玩美手作烘焙教室，進駐新光三越三多店，主打「客自化」烘焙體驗服務，採全自助烘焙體驗，將最困難的器具、備料、製作烘烤流程化繁為簡，現場也有人員指導，即便新手都能輕鬆完成，透過DIY手作傳遞甜蜜的情感，以手藝傳遞心意。
Funsiamo提供多達40款熱門甜點、暖心手作精選食譜，從社群媒體上爆紅的漸層星空蛋糕，到國外流行的貝殼馬卡龍搭配季節限定食材；同時也與米其林星級西點名廚平塚牧人合作，設計出「主廚系列」菜單，推薦「Vendôme Rouge杜樂麗凡登」達克瓦茲的酥脆口感，配上新鮮草莓，覆盆莓棉花糖蛋糕夾層中有驚喜香草籽奶酪，甜而不膩，帶點奢華美感。
各式甜品蛋糕也詳細列出了價格、蛋糕尺寸、難易度、烘焙時間以及原料等資訊，讓體驗者可以親自挑選最能展現自己心意，也符合壽星喜好的甜蜜蛋糕。