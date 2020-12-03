男爽獲2兒「豪灑1300萬」送妻！衝醫院驗DNA　真相嚇壞了

若以「DNA親子鑑定師」這份職業當工作，勢必得經常碰見許多如八點檔狗血的劇情在現實中上演，對此，中國大陸也有一名DNA親子鑑定師分享了入行10多年，曾遇過的案例，有名男子與老婆結婚後，老婆連續生了2個兒子，他與家人為感謝老婆，便給了老婆300萬人民幣（約新台幣1300萬元），豈料最終卻發現2個兒子都並非親生。

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根據陸媒《網易新聞》報導，戴維是長沙的一名DNA親子鑑定師，在他入行的十餘年間，經手的親子鑑定就高達三萬多份，而每年的鑑定結果為「排除」的數據，都保持在23%到28％之間，換句話說，就是「每4個來做親子鑑定的，就有一個是『非親生』」。

而親子鑑定師在工作時鮮少聽見什麼溫情故事，通常多是狗血的八卦，像是男子不確定孩子是否為自己親生，又或是女子不曉得肚子裡孩子的爸爸是誰。而戴維也分享了令他印象深刻的一個案例。



有名男子到鑑定所時，當他看到結果為「排除」2字，突然渾身發抖，衝到窗前想往外跳，所幸窗戶是只能開一點縫隙的保險窗，沒能成功，但他一個轉身又想撞牆，還好鑑定中心在牆上也貼了防撞貼紙。後來戴維和幾個同事將男子攔住，並將他手腳按著，不讓他再做出傻事，但男子嘴裡仍舊拼命嘶吼著，精神明顯出現異常。





原來，男子的2個孩子都和自己沒有血緣關係，妻子生第一個孩子時，男子的父親曾給了她200萬人民幣，後來她就想要透過「生孩子」來賺錢，於是第二個孩子出生時，她也拿到了100多萬人民幣，前後共拿了男子家300多萬人民幣（約新台幣1300萬元），豈料2個孩子卻都是妻子與「前男友」所生，所以男子知情後才會如此崩潰。對於入行面對了這麼多狗血的情節，戴維也在文末感嘆表示，「鑑定書只是『照妖鏡』，幫他辦別身邊的人，是人是鬼」。（編輯：郭佩蓉）