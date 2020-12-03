南非樂透開出「5~10超扯連號」！中頭獎人數曝光：破天荒
南非樂透開出「5~10超扯連號」！中頭獎人數曝光：破天荒
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 11:38:43
樂透彩券在世界各國都有，更是普通民眾一夕致富的希望寄託。不過日前在南非，就開出一組「超扯連號」，頭獎分別是5、6、7、8、9與10，而中獎人數更是誇張，高達20人平分彩金，每人最後能獲得37萬美金（約新台幣1050萬）。
綜合外媒報導，南非國家樂透抽出方式是從50個彩球中，隨機選擇5個不同數字，再從20個特別獎球中選出1個特別號。沒想到在12月1日時，開出了一組不尋常的頭獎號碼，前五個普通號分別為5、6、7、8、9，沒想到最後特別號部分竟然又開出10，頭獎號碼直接成為「超扯連號」。過去南非樂透開出頭獎，大多都只有2到3位得主平分彩金。然而這次開出超扯連號，竟有20人同時中獎，平均下來每人約獲得1千萬新台幣的彩金。此外還有79人則是前五個普通號全中，僅特別號沒中，這些人則獲得410美金（約新台幣1萬）。
不過這次開出超扯連號，也在南非當地掀起爭議聲浪，不少民眾紛紛質疑這次開獎的合理性。對此，南非國家樂透委員會也表示，將會對此進次抽獎進行調查。（編輯：潘毅）