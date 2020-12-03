老婆爽聊前男友！對話曝光 內行揪「細節」驚：綠光炸了
老婆爽聊前男友！對話曝光 內行揪「細節」驚：綠光炸了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 12:57:45
情侶在交往時，總不免會聊到「前任」的問題，其有些人在意，有些人則無所謂，但既然現在眼前都有個伴，與前任避嫌也是天經地義的事情，但近日一名人夫淚訴自己經歷，表示最近看了老婆手機，發現她與前男友還有在聊天，雖然老婆回應並不是太熱烈，但卻讓他心情大受打擊，貼文引發熱議。
原PO在「靠北婚姻社團討論區」貼文指出「結婚多年來，都會發現老婆跟已婚的前男友聊天，而且雙方除了貼圖互動跟一般問候外也沒別的，但昨天無意間看到老婆竟然跟前男友大聊性事....感覺很不舒服」。人夫崩潰曝光對話，表示老婆的前男友透露現在人在台中，老婆則開玩笑「幹嘛？找小三唷？」男方回應「等妳介紹啊」，老婆則追問「你有30公分嗎？」男方竟語出驚人「活了30幾年，說實在，持久比較重要吧？妳也用過，妳知道的」老婆則靦腆回應「忘了啦！都幾年了呵呵」。文章一出，網友紛紛回應「要找老婆講清楚吧....這這再聊下去，遲早出事」、「單純哈拉還好啊，聊到性綠光基本炸了」、「不是單身，就不能再講這種話題了吧，有點過頭了」、「不懂得避嫌很不尊重另一半！就算沒真的出軌，彼此都有另一半了！拜託不要有這種打嘴砲的行為」、「不講開的話，心裡有疙瘩，到時候出事要後悔也來不及」。（編輯：張嘉哲）