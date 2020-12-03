新鮮人面試理想公司沒消息！3年後「突被找回」：你值5萬
新鮮人面試理想公司沒消息！3年後「突被找回」：你值5萬
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 12:56:53
新鮮人都必須經過「面試」的考驗，才能得到工作機會。不過就有一位男網友，剛畢業時曾到理想的公司面試，卻苦等不到回應，沒想到時隔3年，又突然收到這公司的面試邀請，完整過程曝光也掀起討論。
原po在《Dcard》上分享，自己三年前從國外學校畢業後，就返台工作，當時前往一間知名企業集團面試設計職缺，雖然順利通過面試測驗，卻苦等不到錄取通知；他也回憶起當時情況，「那時覺得很失望，想一想是不是我最後薪資開5萬太高所以沒找我，但是在北部，我覺得還好，而且我對自己的能力很有信心，覺得對得起這個價，最後我到了現在在職公司，薪資給到我理想目標」。沒想到時間過了3年，原PO竟又收到當初那間公司人資的面試邀約，原PO也充滿疑惑的問對方「之前去過面試，最後你們沒給我消息」；人資則回應，「當時以你的經歷年資當時的期許薪資是不可能的，但是現在願意給你到期許標準薪資，因為已經到其他公司磨練過幾年了」。
這樣的答案也讓原PO超無奈，「所以當初故意已讀我，是等我混到一定年歷才又找我進公司，所以我該再去面試看看嗎？有種當初被看扁踢出家後，又默默自己回來貼臉的感覺，很不甘心」。完整過程曝光後也掀起討論，不少網友則給出實際建議，「不談高就不去，撿現成還不肯開價，慣老闆文化」、「可以去面試啊，但薪水真的要開高。而且要做好這是個屎缺的心理準備，好的公司會願意培育員工而不是撿現成的」、「現在是他們請你去面試，別想太多就是直接跟他談薪水，如果他真的很想要你，一定會接受你合理範圍的要求」。（編輯：潘毅）