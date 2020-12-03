這算破壞公物？遊客化身草間彌生狂貼　文化局幽默回應曝

嘉義市文化局大門LOGO因為民眾造訪被貼滿了防疫貼紙，五顏六色的彩色圓點全遮滿原本的黑色招牌，呈現意外美感，但經部分民眾反應認為是破壞公物，吸引超過千名網友討論，一時成為眾人熱議話題。對此文化局則輕鬆回應，表示雖不鼓勵民眾亂貼，但的確成為「疫」外風景。

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日前有網友在臉書社團《嘉義綠豆大小事》拍下被貼滿七彩圓點的招牌，只見原本是全黑的LOGO上，有著無數遊客們進入文化局前，量測體溫並做實名登記的標示貼紙，原PO同時也發文表示「這真的不好，希望大家不要破壞公物，我傻眼問志工為何不改善？志工：唉唉他們一直貼，我們沒空一直撕」。

▲民眾對於招牌被貼滿防疫貼紙有兩派看法。（圖／翻攝自臉書社團《嘉義綠豆大小事》）

儘管原PO以「勿以惡小而為之」、「市民素養要提升」等句提醒民眾不要破壞公物，不少網友看到原本的招牌被貼滿繽紛色彩後，不但沒有譴責亂貼行為，反倒紛紛留言誇讚「反而更好看」、「草間彌生在嘉義」、「美感果然在民間」、「只有我覺得這樣才是好看的嗎？」、「很好看呀，是有默契的集體創作，不容易耶！」。

對此，文化局則回應，局內人員會定期清理，但從比較輕鬆的角度來看，這也顯現畫都嘉義市、美學基因深藏在每位市民心中，用彩色的小圓貼、集體創作出「疫」外的風景，也是疫情壓抑之下的小抒發，同時也呼籲民眾，因為小貼紙含背膠，清理不易，還是期盼民眾可以發揮公德心，將小圓貼妥善丟棄。（編輯：楊智傑）