換兩片紗門師傅開6千！他「買料自修」花費曝：太好賺了
換兩片紗門師傅開6千！他「買料自修」花費曝：太好賺了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 14:53:12
術業有專攻、專業無價，已經逐漸成為大眾普遍的共識，但若是維修收費過於誇張，仍有可能掀起爭議。就有一位網友抱怨，自己家中兩片落地窗需要換紗窗，沒想到師傅竟開價6千，讓他決定自己動手更換，花費金額也曝光。
一名網友在臉書《爆怨2公社》提到，「兩片落地窗的紗門被貓抓破，請師父估價210x70公分要多少，結果估價一片3000，兩片就要6000，我知道你出門要工錢，但真的太好賺吧？」最終原PO決定自己更換，到五金行採買紗網、滾輪、壓條等等，最終花費不到5百就換完兩片落地紗窗，這樣金額差距也讓他忍不住感嘆，「不要把專業無限上綱好嗎，看看粗工一天才賺多少？」貼文曝光後也掀起論戰，大多數人紛紛贊同，「又不是高難度高專業的獨門技術活，就騙沒摸過的生手而已，是在無價個啥」、「這個價位已經不是專業問題了，是做人問題」、「6000是真的太誇張」、「自己換就自己賺到了」、「3000應該是一片新的紗窗了」；但也有部分人仍堅持專業無價。（編輯：潘毅）