房市／政府定調只打炒房 自住客免驚！
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 08:00:00
為避免房市過熱，「遏止短線炒作」是目前政府對當前國內房市政策的正式定調，更提出9大短期方案打擊市場上的投機份子，業者解讀，已明顯感受到政府打擊炒房的決心，但房市不至因此走跌，甚至對當前為「自住市場」影響不大。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政府目前已經明確定調「不打房、打炒房」，結合過去打房經驗與各部會通力合作下，提出9條短期方案打擊炒房行為，包括建立房市是否過熱的指標，並針對一手案的紅單、銷售進行稽查，國稅局也針對投資客進行查稅，同時目前央行已經要求銀行不要過度寬鬆，接下來也可能祭出選擇性的信用管制措施等，雖然這些政策不見得會引導房市向下修正，對房市影響信心大於實質面，已經可以明顯感受到政府打擊炒房的決心。曾敬德進一步強調說，此波打炒房啟動相當快速，不過政策對於當前復甦的房市屬於「短空長多」，短期內可能影響民眾購屋信心，但長期而言打擊投機需求，避免房市過熱，反而可以讓市場復甦腳步走得更長更遠，尤其目前市場主要購屋仍以自用型需求為主，政府也定調自用不受影響，僅打擊炒房的投機行為，政策對於自住市場影響應相對有限。對於政府的短期出手基調，景文科技大學財務金融系副教授章定煊於個人臉書上提及，政府旨在處理房地產市場的亂象，也就是遏制短線炒作的行為，並沒有意圖將整個房價壓制下去。目前雖然外銷暢旺，可是受疫情衝擊陷入困境的產業並不少，政府應該也不希望在這時候執行對市場有太大衝擊的政策，所以政策執行上也是以打擊投機炒作者跟提供投機炒作者銀彈的銀行業者為主。