回家驚見地板變沙灘被嚇傻　橘貓一臉滿足網笑：比基貓？

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Yizhen Zhang表示其實這已不是咁嘜第一次在家裡「製造沙灘」了，只要她出門前沒將貓砂收好，回家就會發現主子將家裡變成「馬爾地夫」，而且被抓包還一臉「不然妳想怎樣」的得意臉，讓她真的哭笑不得。而且咁嘜還有個怪癖，上廁所時一定將頭伸出貓盆怕自己被薰到，奴才以為牠很潔癖愛乾淨，殊不知牠偶爾會將貓盆裡的便便撥出來玩，讓人完全搞不懂牠腦子到底在想什麼！
咁嘜還是一隻「愛哭愛對路」的貓，只要奴才去廁所，牠就一定要跟，如果不讓牠進去就會喵叫得非常悽慘或是用頭撞門，而且牠很愛吃，有時叫牠沒有反應，但一敲食物櫃就會立刻飛奔過來，甚至常常搶11歲的三花貓姊姊「咪」的飯碗，偷咬一口後跑走，完全就是個頑皮到不行的小男生！
Yizhen Zhang將咁嘜「自製沙灘」的照片分享在貓咪社團後，吸引許多網友笑翻留言：「只要有貓砂，哪裡都是馬爾地夫」、「所以我買了籠子關貓砂跟飼料」、「自己廁所自己做」、「牠看起來有夠爽」、「喵還一臉驕傲」、「還差一顆250瓦燈泡，陽光沙灘比基喵」、「牠幫你製造偽出國感啦」而Yizhen Zhang也慶幸地回應：「好險牠沒有在上面亂大便」不過也讓她花了快一小時清掃房間，看來以後奴才還是要記得收好貓砂，免得下次主子又「做」出更大的沙灘啦！（編輯：陳珮瑜）